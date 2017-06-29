Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня, сообщила РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол.

Ранее Куцевол сообщила РИА Новости, что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации. В последние дни 47-летний певец находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У Яковлева были проблемы с печенью (цирроз печени).

Олег Яковлев пел в группе с 1998 по 2013 год, а затем решил заняться сольной карьерой.

В 1997 году снялся в видеоклипе на песню "Кукла" вместе с участниками группы "Иванушки International". С марта 1998 года стал полноправным солистом группы.

Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы "Тополиный пух".



