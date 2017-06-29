Криштиану Роналду дал автограф 20-летнему таджикскому футболисту Руслану Джафоеву. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

"Я знал, что вечером 20 июня команда "Реал-Мадрид" возвращается со стадиона в гостиницу "Монарх" в Москве. Я поехал туда, чтобы увидеть Криштиану вблизи, но совершенно не предполагал, что дело примет такой оборот", — рассказал Руслан.

По словам молодого человека, примерно 300 болельщиков ждали возвращения в гостиницу игроков португальской команды, но Роналду дал автограф только Руслану.

"Когда они подходили, я позвал Криштиану. Он обернулся и подошел ко мне. У меня в руках быль мяч. Криштиану поставил мне автограф, после чего развернулся и ушел, хотя его ждали другие фанаты гораздо больше и дольше, чем я", — утверждает он.

"Меня вовсе не его автограф поразил, а то что он дал его только мне", — добавил таджикский футболист, гордо показывая тот самый мяч. Фото Руслана Джафоева

Сам Руслан тоже с детства занимается футболом. В юности он даже играл в составе таджикского "Истиклола", но после окончания школы он переехал в Россию, и футбольную карьеру пришлось отложить. Он выучился на электромонтера и сейчас работает на стройке.

20-летнеий таджикскомий футболист Руслан Джафоев. АБРОР БОЙМАМАДОВ

Руслан рассказывает, что при этом никогда не переставал заниматься футболом, играл где только удавалось: и в институтской команде, и в школьной.

Сейчас он играет в составе памирской команды "Крыша мира" и борется за проходящий в Москве Кубок Ага-Хана. Команда уже вышла в четвертьфинал.