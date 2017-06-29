По приглашению Национальной промоутерской компании Dorob Fight Душанбе посетит претендент на титул чемпиона UFC в легком весе - непобежденный Хабиб Нурмагомедов.

Известный дагестанский боец по смешанным единоборствам (ММА) Хабиб Нурмагомедов, имеющий в своем послужном списке 24 боя и ни одного поражения, приедет в Таджикистан вместе со своим отцом - мастером спорта по боевому самбо и заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым.

Как сообщили в Национальной промоутерской компании Dorob Fight, занимающейся проведением турниров по смешанным единоборствам, визит Хабиба Нурмагомедова в нашу страну намечен на середину июля.

- Хабиб очень популярен среди любителей смешанных боев Таджикистана. Учитывая это, а также популярность ММА в нашей стране, в честь Года молодежи мы решили пригласить Нурмагомедова в Душанбе. В рамках запланированных мероприятий состоится встреча Хабиба Нурмагомедова с болельщиками. Они смогут задать ему вопросы по интересующим их темам и сфотографироваться на память со своим кумиром, - сообщили в Dorob Fight.

В одном из своих интервью в начале года Хабиб сообщал, что намерен посетить Таджикистана после боя с Тони Фергюсоном.

Но бой Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона в начале марта был внезапно отменен. Хабиб попал в больницу на фоне проблем со сгонкой веса. Три месяца спустя спортсмен восстановился и начал легкие тренировки, а сейчас приступил к более серьезной подготовке, чтобы осенью вновь выйти в клетку и встретиться со своим соперником.

Хабиб Нурмагомедов в гостях у таджикских друзей в России Фото из соцсети

Детство

Хабиб Нурмагомедов - российский боец смешанного стиля, у которого за плечами много побед в серьезных поединках. Хабиб обладает титулами чемпиона России, двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы. По национальности он аварец.

Родился в небольшом дагестанском поселке Сильди 20 сентября 1988 года. Многие из родственников Хабиба, в том числе и его отец, который является основным тренером сына, профессионально занимались борьбой. Чемпионом Украины в далеких 90-х стал Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, а его дядя Нурмагомед в свое время получил титул чемпиона мира по спортивному самбо. По материнской линии также есть родственники, которые являются мастерами спорта по борьбе.

Спорт

Мальчик начал тренироваться с пяти лет. Вместе с ним постоянно на тренировках присутствовал его младший брат Абубакар, который впоследствии также стал профессиональным спортсменом. В родном селе мужское население занималось вольной борьбой, на спортивных площадках собиралась вся молодежь.

Когда Хабибу исполнилось 12 лет, семья переехала в Махачкалу, где отец продолжил свои занятия с молодежью, организовав небольшой спортивный лагерь для талантливых подростков. Одним из тренеров Хабиба в этот период стал Магомедов Саидахмед, который занимался с мальчиками вольной борьбой. В детстве кумиром бойца был русский спортсмен Федор Емельяненко.

Однажды Хабиб посмотрел на кассете бои без правил и загорелся желанием освоить помимо вольной борьбы ударную технику. Но мудрый отцовский совет продолжать обучаться борьбе несколько притормозил юношу, к тому же на полтора года он отправляется к лучшему другу Абдулманапа, тренеру Джафару Джафарову, обучаться технике дзюдо.

После возвращения в Махачкалу Хабиб продолжает тренировки по боевому самбо. К началу своей бойцовский карьеры молодой человек прошел все виды подготовки по различным боевым искусствам, но, по словам бойца, его техника удара до сих пор не совершенна.

Карьера

В возрасте 20 лет молодой спортсмен впервые выходит на большой ринг. За три года соревнований Хабиб получил более 15 наград победителя, за короткое время став чемпионом России, Европы и мира. Он работал по договору с такими спортивными компаниями, как ProFC, TFC и M-1, в малой весовой категории (вес самого Хабиба составляет 70 кг при росте 177 см).

Крупная американская организация UFC, просчитав все выгоды и риски, пригласила перспективного аварца в свои ряды. Такой виток событий в биографии Хабиба Нурмагомедова вывел его на мировой уровень известности. Теперь российского чемпиона можно увидеть не только на отечественных или европейских турнирах, но и на соревнованиях, устраиваемых между лучшими бойцами мира в Лос-Анджелесе.

Впервые за всю историю UFC на ринг вышел самый молодой боец клуба: Хабибу на момент дебюта в соревнованиях UFC было всего 23 года. Он много тренировался и жаждал боя. Первым успехом аварца по прозвищу Орел стала его победа над спортсменом из Ирана Камалом Шалорусом, в бою с которым Нурмагомедов применил прием «удушение».

Затем друг за другом к его ногам падают лучшие борцы современности: бразильцы Глейсон Тибау, Тиаго Таварес, американец Пэт Хили. Рейтинг Хабиба Нурмагомедова в списке UFC начинает стремительно расти, и вот он уже занимает 4-е место среди всех атлетов промоушена. Уровень российского спортсмена отмечает руководитель UFC Дэйна Уайт, но лучшие бои у Хабиба еще впереди.

Триумф

2014 год оказался сложным для Орла. Первый же бой прошел в трудных условиях - против одного из сильнейших борцов ММА Рафаэля дус Анжуса. В течение трех раундов российский спортсмен доминировал и победил единогласным решением судей. Затем накануне турнира с Тони Фергюсоном Хабиб на тренировке неожиданно порвал сухожилия коленного сустава и выбыл на год из процесса.

В 2015 году Нурмагомедов вновь покидает ковер на неопределенный срок. В этот раз по причине перелома ребра. Спустя два года он с триумфом возвращается в UFC, одержав победу над Дарреллом Хорчером, которого он победил техническим нокаутом. Вообще, технические нокауты стали визитной карточкой дагестанского борца.

Спустя несколько месяцев спортсмен уличил правление UFC в подтасовке контрактов, предъявив неоспоримые доказательства. После чего Дэйна Уайт предложил борцу выбрать себе противника самостоятельно. Хабиб давно мечтал о сильном сопернике, и осенью 2016 года он принял бой от шестого номера в списке самых сильных бойцов клуба - Майкла Джонсона.

В турнире с американским спортсменом Хабиб применил болевой прием, не оставив сопернику даже шанса постучать по полу и таким образом показать, что он сдается. Только благодаря своему опыту судьи распознали проблему Майкла и остановили бой, признав Хабиба Нурмагомедова победителем.

Вызов Макгрегору

После победного поединка на встрече за кулисами с лидером UFC Конором Макгрегором горячий дагестанец стал провоцировать его обидными фразами и едва не вызвал у ирландца гнев. Озлобленных друг на друга спортсменов удержали от драки, растащив по сторонам.

Для боя с Макгрегором Хабибу Нурмагомедову необходимо было одержать победу над Тони Фергюсоном, с которым он так и не сразился три года назад. Турнир был запланирован на 4 марта 2017 года, после чего по результатам соревнования должно было решиться, кто вступит в схватку с ирландцем. Но Хабиб попал в больницу, и бой был отложен.

Личная жизнь

О личной жизни Хабиба Нурмагомедова известно немного. Истинный мусульманин скрывает сведения о своей семье и жене. Известно только, что боец женат. В Инстаграме на совместных свадебных фото лица невесты спортсмена не видно, оно спрятано под свадебной вуалью.

Вскоре после начала совместной жизни у пары родилась дочка. На все соревнования Хабиб ездит без супруги. В момент соревнования все отвлекающие факторы должны быть сведены на нет.

Молодой боец соблюдает все обычаи своей религии: не пьет алкоголь, не курит, не посещает увеселительных заведений. Вместе со своим братом он побывал в Мекке, главном городе для мусульман. По словам борца, его вера помогает принимать жизнь такой, какая она есть. Он спокойно относится к своему успеху и готов к поражениям. Такое состояние духа помогает молодому дагестанцу регулярно побеждать своих соперников.