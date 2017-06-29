Президент Таджикистана поздравил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летним юбилеем. Он позвонил в Ашхабад и побеседовал с лидером Туркменистана.

Эмомали Рахмон отметил важный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в деле последовательного расширения и укрепления таджикско-туркменских отношений, дружбы и созидательного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что президенты высказались за дальнейшие совместные усилия по поступательному развитию этих отношений в русле коренных интересов народов двух стран, связи которых имеют глубокие исторические корни.

Сегодня президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова. Бердымухамедова наградили за «большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства» между Россией и Туркменистаном, и за вклад в «обеспечение стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе».

Ранее такой же Орден Путин вручил Эмомали Рахмону. Таджикский лидер был награждан Орденом Александра Невского за аналогичные с Бердымухаммедовым заслуги.

В феврале Гурбангулы Бердымухамедова большинством голосов (97,69%) победил на выборах президента Туркменистана. Владимир Путин в поздравительной телеграмме заявил, что итоги голосования — это «широкое признание заслуг Бердымухамедова». Также российский лидер поддержал «курс на укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан».



Первое избрание Бердымухамедова главой Туркменистана произошло в после смерти являвшегося тогда главой страны Сапармурата Ниязова. На выборах в 2007 году его поддержали 89% избирателей.

Досье: Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов родился 29 июня 1957 года в селе Бабарап Геок-Тепинского района Ашхабадской области Туркменской ССР. В 1979 году окончил стоматологический факультет Туркменского государственного медицинского института.

С 1980 года по 1982 год работал врачом-стоматологом в сельской амбулатории села Эррик-Кала Ашхабадского района.



В 1982-1985 годах — главный внештатный стоматолог Ашхабадского района.



С 1985 года по 1987 год был заведующим стоматологическим отделением центральной районной больницы сельсовета Кеши Ашхабадского района и главным внештатным стоматологом Ашхабадской области.



В 1990-1995 годах — ассистент кафедры терапевтической стоматологии, доцент, декан стоматологического факультета Туркменского государственного медицинского института.



В 1995-1997 годах — директор стоматологического центра министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении.



С 1997 года по 2006 год — министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении. По совместительству занимал должности исполнительного директора Фонда развития здравоохранения Туркмении и исполняющего обязанности ректора Туркменского государственного медицинского института.

Одновременно с апреля 2001 года — заместитель председателя кабинета министров Туркмении.



21 декабря 2006 года решением государственного совета безопасности Туркмении и кабинета министров Туркмении назначен временно исполняющим обязанности президента Туркмении и верховного главнокомандующего вооруженными силами страны.

11 февраля 2007 года на всенародных выборах Гурбангулы Бердымухамедов был избран президентом Туркмении на пятилетний срок (получил 89,23% голосов), победив пятерых кандидатов. 14 февраля состоялась церемония инаугурации.

В марте 2007 года был избран главой высшего представительного и законодательного органа власти Туркмении — Народного совета (Халк Маслахаты).

12 февраля 2012 года Гурбангулы Бердымухамедов победил на вторых альтернативных президентских выборах, набрав 97,14% голосов избирателей.



В декабре 2016 года Центризбиркомом был зарегистрирован кандидатом на высший государственный пост на президентских выборах 12 февраля 2017 года.

Бердымухамедов — доктор медицинских наук, доктор экономических наук, профессор, академик Академии наук Туркмении (2009), генерал армии (2007).

Является почетным доктором и академиком ряда университетов и академий мира.



Награжден многими высшими орденами и медалями Туркмении и зарубежных государств. 25 октября 2011 года ему было присвоено звание Герой Туркмении.

Гурбангулы Бердымухамедов женат, у него сын и две дочери (по другим источникам, сын и три дочери).

Президент Туркменистана пишет книги, сочиняет музыку и стихи, поет и исполняет DJ-сеты. Владеет русским и немецким языками.