В нижнем правом углу - советник лидера запрещенной в стране ПИВТ Зарафо Рахмони, помилованная президентом в 2016 году.

Эмомали Рахмон подписал Указ о создании специальной комиссии по вопросам помилования при президенте Таджикистана. Это будет постоянно действующий орган. Указ подписан еще 7 июня, его текст размещен на сайте Минюста РТ. Указ начнет действовать с 1 сентября 2017 года.

Согласно подписанному президентом положении о спецкомиссии по помилованию, она будет консультативно-совещательным органом, обеспечивающим реализацию конституционных компетенций президента Республики Таджикистан по решению вопросов помилования.

"Вопросы помилования лиц, осужденных судами Таджикистана, а также судами других стран, которые отбывают наказание в Республике Таджикистан, решаются президентом на основании предложения комиссии. Президент может решать вопрос о помиловании непосредственно", - отмечается в приложении к Указу.

В задачи комиссии будет входить предварительное рассмотрение ходатайств по вопросам помилования и подготовка по ним предложений президенту.

Отныне каждый осужденный, несмотря на тяжесть совершенного преступления и назначенный срок, имеет право раз в год направить ходатайство о помиловании на имя президента страны. Ходатайство направляется через администрацию закрытого учреждения, с приложением справки о его поведении, состоянии здоровья, семейного положения.

Комиссия будет также готовить для Эмомали Рахмона предложения по совершенствованию законодательства Республики Таджикистан по вопросам помилования, а также по разрешению возникающих в этой сфере проблем.

Комиссия в целях выполнения своих основных задач будет иметь следующие полномочия:

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от государственных органов, предприятий, учреждений и других организаций, а также от должностных лиц, давать им указания проверить отдельные вопросы;

- приглашать на свои заседания должностных лиц для выяснения обстоятельств, касающихся вопросов помилования.

В Таджикистане амнистии традиционно объявляются в честь «круглых» дат основных государственных праздников. Так, в честь 20-летия конституции Таджикистана в 2014 году амнистия затронула 10 тысяч человек, а в честь 20-летия государственной независимости в 2011 году в стране была объявлена «золотая» амнистия, по которой были помилованы 15 тысяч человек.

Последняя, 15 амнистия, в Таджикистане была объявлена в честь 25-ой годовщины независимости Таджикистана в августе прошлого года. Тогда свободу вышли или получили уменьшение срока наказания более 12 тысяч человек. Осужденных за особо тяжкие преступления та амнистия не затронула.

Многие уповали на то, что Эмомали Рахмон объявит амнистию и в этом году - в честь 20-летия подписания Общего соглашения о мире. Но этого не произошло.