В скором времени ОАО “Ориёнбанк” в сотрудничестве с иностранными инвесторами приступит к строительству предприятия по производству цемента в Кубодиёнском районе Хатлонской области.

Как сообщили «АП» в администрации района, в настоящее время китайские специалисты завершают проектные работы на местности, где будет возведен завод.

Глава Кубодиёна Зафар Файзуллозода сообщил, что старт строительству завода будет дан президентом Эмомали Рахмоном в преддверии празднования 26-й годовщины независимости Таджикистана – в сентябре 2017 года.

Со стороны Таджикистана организационные вопросы по разработке проекта возложены на Инвестиционно-производственную компанию “Ориёнинвест”.

Данная компания создана в 2015 году решением председателя правления “Ориёнбанк” Хасаном Асадуллозода с целью привлечения иностранного капитала и создания производственных предприятий, в частности, предприятия по производству цемента и созданию новых рабочих мест.

По словам генерального директора ИПК “Ориёнинвест” Саидисматулло Валиева, новое предприятие по производству цемента создано с капиталовложением ОАО “Ориёнбанк”, холдинговой компании “Исмоили Сомони” и китайской компании “Хенан Чжун-Я Холдинговая группа”.

Производственная мощность предприятия составит 5 тысяч тонн цемента в сутки в двух производственных линиях (2500 тонны марки М-400 и 2500 тонны сульфатостойкой марки).

“В строительство этого предприятия предусмотрено вложить более 160 млн. долларов США, будут созданы 1000 рабочих мест. По проекту на его базе будут построены другие производственные предприятия, в частности предприятия по производству сахарного песка с выращиванием и переработкой сахарной свеклы и предприятие по производству кафеля. Прежде всего, эти предприятия создаются с целью обеспечения экономического роста Таджикистана, создания новых рабочих мест и повышения экспортного потенциала страны”, - отметил Валиев.

Китайская компания “Хенан Чжун-Я Холдинговая группа” в настоящее время занимается модернизацией и обновлением одного из крупнейших промышленных предприятий Таджикистана - “ОАО “Азот” в городе Сарбанде, работы на котором начались несколько месяцев назад с участием президента страны Эмомали Рахмона.

Ответственные лица компании “Ориёнинвест” говорят, что компания также внесла весомый вклад в привлечение инвесторов для модернизации и обновления ОАО “Азот” в городе Сарбанде.

По оценкам специалистов компании “Ориёнинвест”, различие и преимущество нового предприятия по производству цемента заключается в том, что 50 процентов продукции предприятия будет составлять цемент сульфатостойкой марки. Эта марка цемента используется в строительстве крупных и стратегических объектов, в том числе гидроэлектростанций, и пользуется большим спросом на рынке строительных материалов.

Учредители предприятия считают целесообразным использование цемента производства этого предприятия для строительства гидроэлектростанций внутри страны и объектов за пределами Таджикистана.

Отмечается, что с годовой мощностью производства 2 млн. тонн это предприятие станет крупнейшим в Таджикистане предприятием по производству цемента.

Об объеме вкладов инвесторов в этот проект не сообщается.