Европейский вещательный союз (EBU) наложит на Украину штраф за нарушение правил песенного конкурса «Евровидение». Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что решение о штрафе будет обжаловано. Штраф, сообщил Аласания телеканалу 112 Украина, может достигать 200 тысяч евро.

Применить санкции к Украине рекомендовала контрольная группа «Евровидения», сообщил ТАСС официальный представитель EBU Дэвид Гудман.

Украинская сторона, принимавшая конкурс в 2017 году, «не сумела надлежащим образом выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с EBU в вопросе участия российской исполнительницы», заявил Гудман. Кроме того, указал представитель EBU, «организация конкурса сопровождалась серьезными задержками, которые создали ненужные трудности».

В результате, отметил он, внимание от самого конкурса было отвлечено, а репутация бренда «Евровидение» поставлена под угрозу.

О какой сумме штрафа для Национальной общественной телерадиокомпании Украины идет речь, пока не уточняется. Гудман лишь сообщил, что рекомендован «существенный штраф».

Российскому Первому каналу контрольная группа «Евровидения» вынесла порицание «за неприсутствие на обязательной встрече глав делегаций в Киеве в марте и непроведение прямой трансляции выступлений».

Россия 12 марта объявила, что страну на конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, представит певица Юлия Самойлова.

Украина сочла Самойлову персоной нон грата, так как певица в 2015 году выступала в Крыму. Власти требовали, чтобы Россию на «Евровидении-2017» представлял другой участник. Россия отказалась заменить участника «Евровидения» и не стала транслировать конкурс.