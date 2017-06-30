Дональд Трамп и Владимир Путин впервые встретятся на полях саммита G20 в Гамбурге, объявили в Белом доме. Повестка встречи лидеров России и США пока не определена, пишет РБК.

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности Трампа Герберта Макмастера. Макмастер добавил, что пока не определена конкретная повестка встречи.

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Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. Макмастер сообщил, что Трамп также проведет двухстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков днем 29 июня сообщал, что «никакой встречи пока не готовится», имея в виду отдельные переговоры между президентами, передает корреспондент РБК.

«Никакой встречи пока не готовится, пока никаких подвижек нет. Я по-прежнему не хотел бы комментировать газетную информацию, потому что крохи достоверной информации погибают под огромным количеством дезинформации, фейков, которые публикуются сейчас», — заявил Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 июня заявил, что Москва исходит из того, что встреча произойдет.

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Британская газета The Guardian со ссылкой на бывших сотрудников Белого дома писала, что Трамп попросил своих советников подготовить список предложений, которые можно было бы обсудить на встрече с Путиным. В их число может войти возвращение России двух загородных резиденций, которые принадлежали российским дипломатам. Они расположены в Мэриленде и Нью-Йорке. Эти резиденции закрыл в конце декабря 2016 года своим решением бывший президент США Барак Обама.

Агентство AP со ссылкой на бывших и действующих членов администрации Трампа сообщало, что президент США рассчитывает на встречу с Путиным, но не все в его команде поддерживают такой курс.

Специалисты двух экспертных центров, Российского совета по международным делам (РСМД) и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), подготовили к встрече двух лидеров «дорожную карту» по нормализации двусторонних отношений», сообщал 27 июня РБК. Этот документ содержит рекомендации поощрять диалог между бизнесом двух стран, наладить канал между политиками и военными для предотвращения военных инцидентов, продолжать переговоры по урегулированию на Украине, сдерживать военную деятельность в Арктике.