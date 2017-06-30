Большинство атак вируса-шифровальщика Petya происходило на Украине, в Германии и Польше. Об этом свидетельствуют данные компании ESET, занимающейся разработкой антивирусного программного обеспечения.



По данным ESET, на Украину пришлось 75,2% атак, на Германию — 9%, на Польшу — 5,8%. На Россию пришлось 0,8% от общего числа атак.



Массовая атака вируса-вымогателя Petya произошла 27 июня. Ее жертвами стали компании и государственные структуры во многих странах мира. Вирус блокировал компьютерные системы компаний, публикуя на экране сообщения с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную $300.

Вирус Petya, который изначально причислили к семейству шифровальщиков-вымогателей, на деле представляет собой куда большую угрозу, чем WannaCry. Хакеры требовали выкуп от пользователей зараженных компьютеров, чтобы разблокировать личные данные, но на этот раз вирус не шифровал их — он просто стирал жесткий диск целиком, не оставляя возможности спасти информацию.

В Киеве вирус атаковал компьютерную систему украинского правительства, аэропорт Борисполь, «Укрпочту», «Укртелеком», Министерство инфраструктуры, а также ряд банковских структур.



Хакерским атакам также подверглись российские банки и предприятия. В частности, пострадали информационная система компании Evraz, компания «Роснефть», туроператоры Anex Tour и «Музенидис Трэвел». Свою работу приостановили отделения Банка Хоум Кредит.



Создатели вируса за два дня сумели заработать на этом почти четыре биткоина, или чуть более $10 тыс.

В среду, 29 июня, МВД Таджикистана распространило предупреждение о вирусе, посоветовав гражданам страны быть бдительными и не открывать "сомнительные письма от людей, которые вам не незнакомы".

"В случае обнаружения подобного письма незамедлительно удалите его", - рекомендовали таджикские правоохранители. Они также призвали граждан обновить windows и антивирусное ПО.