Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил о готовности Катара к урегулированию кризиса дипотношений со странами Персидского залива. Об этом министр сообщил журналистам в Вашингтоне, передает Reuters, на который ссылается РБК.



«В Дохе готовы обсуждать с арабскими странами «разумные меры» того, как положить конец региональному кризису», — сказал министр.

Глава МИДа подчеркнул, что в ходе своего пребывания в Вашингтоне он провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и обсудил «перспективы политического разрешения конфликта». Тиллерсон, по словам министра, назвал требования арабских стран к Катару «сложно реализуемыми».



По данным телеканала Al Jazeera, Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани также сообщил на встрече с журналистами о том, что Катар «имеет хорошие показатели по борьбе с терроризмом». По его словам, США могут подтвердить, что Катар «не поддерживает» террористические и экстремистские группировки.



Как сообщает Reuters, Катар намерен в связи с блокадой стран Персидского залива подать жалобу в ВТО против Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта.

В середине июня десять государств: Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и еще четыре страны — разорвали дипломатические отношения с Катаром. Они обвинили его в поддержке экстремистов, в том числе из ИГ.



22 июня Катар получил от арабских стран список требований для восстановления дипотношений. Как выяснило агентство Associated Press, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн потребовали от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, выслать из страны всех членов элитного спецподразделения иранской армии (КСИР), а также закрыть военную турецкую базу. МИД Катара назвал эти требованиями «нереалистичными».