В Гидрометеобюро Москвы и Московской области сообщили, что температура воздуха в столичном регионе к 11.00 мск 30 июня прогрелась до 26,6°С, передает «Интерфакс». Таким образом, 30 июня стало самым жарким днем в 2017 году.

Отмечается, что прежний максимум этого года был зафиксирован перед началом урагана 29 мая, когда воздух прогрелся до 25,9°С.

Вместе с тем абсолютный максимум 30 июня был зафиксирован в 1917 году, когда воздух в столице прогрелся до 33,5°С.

Тем временем, МЧС РФ предупредило москвичей о сильном дожде с градом и шквалистом ветре сегодня во второй половине дня.

«По прогнозам синоптиков (ФГБУ «Центральное УГМС») в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений, в ближайшие 1–2 часа с сохранением на день и вечер 30 июня и ночь 1 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление юго-восточного ветра до 15–20 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону .

Отмечается, что в случае ухудшения погоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

В ведомстве рекомендуют гражданам по возможности не выходить на улицу.