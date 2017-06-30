Совет Евразийского фонда стабилизации и развития одобрил заключение Евразийского банка развития, который управляет средствами ЕФСР, по предварительной заявке Таджикистана на предоставление инвестиционного кредита на финансирование реабилитации Нурекской ГЭС.

Как сообщается в распространенном пресс-релизе ЕАБР, общий объем финансирования первой фазы проекта оценивается в объеме 350 млн долларов США, из которых предварительно одобренный кредит ЕФСР составляет 40 млн долларов США.

Отмечается, что получателем средств Фонда выступит министерство финансов РТ.

Планируется, что средства инвестиционного кредита ЕФСР будут направлены на приобретение и поставку 6 однофазных автотрансформаторов 10,5кВ/500кВ/220 кВ взамен автотрансформаторов, установленных на трансформаторной подстанции ГЭС, выработавших срок службы и находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Проект «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1» финансируется ЕФСР совместно со Всемирным банком и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Нурекская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция в Центральной Азии, а Нурекская каменно-набросная плотина высотой 300 м является второй по величине в мире. ГЭС обеспечивает более 70% всей вырабатываемой электроэнергии в стране и входит в Вахшский каскад ГЭС. Проектная установленная мощность станции составляет 3000 МВт. В настоящее время ГЭС потенциально может генерировать только 77% от ее проектной мощности из-за устаревания оборудования и отсутствия необходимого технического обслуживания, в связи с чем максимальная мощность Нурекской ГЭС в последние годы не превышала 2320 МВт.

Проект восстановления Нурекской ГЭС предусматривает замену всех 9 гидроагрегатов и ключевых компонентов инфраструктуры станции, автотрансформаторов, реконструкцию вспомогательных трансформаторов, повышение безопасности эксплуатации плотины, оказание технической помощи и разделен на 2 фазы. В настоящее время международными финансовыми институтами рассматривается финансирование первой фазы проекта.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 8,513 млрд долларов США учрежден 9 июня 2009 года правительствами тех же шести стран. Целями ЕФСР является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства — участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями Управляющего средствами Фонда и подписали с Банком Соглашение об управлении средствами ЕФСР.

Совет Фонда представляет интересы участников Фонда по всем вопросам привлечения, размещения (инвестирования) и использования средств Фонда и любым другим вопросам, связанным с Фондом. В настоящее время членами Совета Фонда являются:

Силуанов Антон Германович — председатель Совета Фонда, министр финансов Российской Федерации

Султанов Бахыт Турлыханович — министр финансов Республики Казахстан

Касымалиев Адылбек Алешович — министр финансов Кыргызской Республики

Курбониён Абдусалом Карим — министр финансов Республики Таджикистан

Арамян Вардан Сарибекович — министр финансов Республики Армении

Амарин Владимир Викторович — министр финансов Республики Беларусь.