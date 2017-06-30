Министерство внутренних дел подготовило концепцию миграционной политики до 2020 года, в которой описано создание механизма для стимулирования переселения иммигрантов на Дальний Восток и в Байкальский регион. Проект соответствующего указа президента опубликован для общественного обсуждения.

Такие меры, по замыслу авторов документа, необходимы, поскольку в указанных регионах недостаточно трудоспособного населения и «неблагоприятная» демографическая ситуация.

Как пишет газета «Коммерсант», на Дальний Восток и Байкальский регион России предложено переселять и внутренних трудовых мигрантов.

Помимо этого МВД предлагает улучшить инфраструктуру для адаптации мигрантов. В частности, планируется создать специальный телеканал, который будет заниматься просвещением, упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам, а для внутренних мигрантов-россиян - увеличить подъемные до 1 млн руб.

Авторы концепции предлагают дифференцированно подходить к иммигрантам, в частности, из стран «с нестабильной политической ситуацией».

МВД предлагает стимулировать «студенческую и академическую иммиграцию», «изменить систему» выдачи иммигрантам разрешений на временное проживание, вида на жительство и гражданства РФ.

Каким образом совершенствовать эту систему, в концепции не уточняется.

В рамках программы адаптации мигрантов МВД предлагает содействовать «развитию культуры межнациональных и межрелигиозных отношений, формированию у иммигрантов и принимающего общества навыков межкультурного общения», противодействовать «ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости».

Для этого нужно «создание центров информационной и правовой поддержки иммигрантов, курсы изучения русского языка, истории и культуры, а также создание специального телеканала и циклов телепередач».

Заниматься вопросами адаптации мигрантов хочет не только МВД: Федеральное агентство по делам национальностейм (ФАДН) уже включило этот вопрос в госпрограмму «Реализация госнацполитики на период 2017–2025 годов».

По словам источника “Ъ”, близкого к АП, «идут разговоры о необходимости вновь создать миграционную службу». «Сейчас стало понятно, что проблемы, которые во всем мире создают иммигранты, требуют комплексного решения, в том числе в области адаптации»,— пояснил он. По мнению собеседника “Ъ”, «если ФМС Константина Ромодановского с огромным аппаратом не справился с миграционными потоками, то ФАДН это не под силу, а МВД — силовое ведомство, у него другой функционал». В МВД получить оперативный комментарий не удалось.

Сейчас в Кремле обсуждают возможность возрождения отдельной миграционной службы (полномочия ФМС передали МВД в 2016 году). Выбрать ведомство для адаптации мигрантов должны были до 1 июня, но это до сих пор не сделано.

«Все, что нужно для переезда в дальневосточный регион, есть в Концепции демографического развития Дальнего Востока до 2025 года (утверждена правительством 20 июня 2017 года),— отмечает руководитель Центра социально-экономических проблем народонаселения Ольга Воробьева.— Демографический рост на Дальнем Востоке невозможен, население может увеличиться только за счет иммигрантов».

Однако все благие пожелания МВД, отметила она, «не могут быть реализованы без востребованных специалистов», но там «недостаточно квалифицированных рабочих мест, иначе люди не уезжали бы».

В марте 2017 года МВД РФ сообщало, что в России проживают около 10 миллионов мигрантов. В основном это выходцы из среднеазиатских республик.