АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

1 июля - Мандат Бюро ОБСЕ в Таджикистане будет изменен на Программный офис ОБСЕ в Душанбе. Таким образом, деятельность ОБСЕ будет ограничена, офисы в нескольких городах Таджикистана будут закрыты.

1 июля - В Душанбе состоится церемония вручения сертификатов Школы молодых кинематографистов Государственной киностудии «Таджикфильм».

1 июля – В Ботаническом саду Общество инвалидов Таджикистана проводит праздничное мероприятие по случаю празднования Международного дня инвалидов, отмечаемого 8 июля.

2 июля – В Сеуле будут подведены итоги мирового конкурса красоты World Beauty Queen-2017, на котором Таджикистан представляет модель Зулайхо Носирова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ИЮЛЯ

Всемирный день архитектуры.

1931 - Ввод в эксплуатацию угольных шахт № 1-3 в Шурабе.

1939 - Открытие Канибадамского авторемонтного завода (позже – литейно-механического, механического завода, завода «Автозапчасть», завода тормозной аппаратуры, Акционерного общества «Бодом»).

1990 - Из Душанбе в Мекку с целью совершения Хаджа отправились легально первые за годы советской власти 100 мусульман

2008 - Официально введен в эксплуатацию второй агрегат Сангтудинской ГЭС-1.

2010 - Сдана в эксплуатацию ЛЭП «Варзоб-Айни»;

2010 - В Душанбе состоялась церемония открытия здания филиала Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 ИЮЛЯ

1990 - Начал работу XXVIII съезд КПСС, последний в истории партии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ИЮЛЯ

1915-1982 – Родился актер театра, заслуженный артист Таджикистана Абдулхамид Нурматов.

1932-1984 – Родился доктор медицинских наук Мунира Яъкубова.

1935 – Родился заслуженный артист Таджикистана Хотам Пулодов.

1951 – Родился журналист Судуриддин Махкамов.

1951 – Родился журналист Саломиддин Мирзорахматов.

1952 – Родился ученый, лауреат премии имени Лохути Исмоил Пирмухаммадзода.

1959 – Родилась журналист Заррина Хушвакт.

1969 – Родился композитор Хайриддин Ализода.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 ИЮЛЯ

1930 – Родилась актриса театра, Народная артистка Таджикистана Хайри Назарова.

1937 – Родился режиссер, заслуженный артист Таджикистана Далер Абдухоликзода.

1937 – Родился журналист, заслуженный работник РТ Иброхим Шукуров.

1937 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Далер Абдулхоликзода.

1942 – Родился доктор филологических наук, профессор Курбон Восиев.

1946 – Родился Народный художник Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Сухроб Курбанов.

1961 – Родился доктор исторических наук, профессор Зикриё Акрамов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1-2 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 23-30 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 27-29 тепла.