Сегодня президент Эмомали Рахмон своим указом назначил председателем недавно образованного Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Нуъмона Абдугаффорзода.

Первым его заместителем стал Хабибулло Амирбекзода, который ранее работал в должности заместителя председателя Комитета по делам молодёжи, спорту и туризму при правительстве Таджикистана. Совсем недавно комитет был преобразован: туризм отделили и вывели в новое ведомство.

Ширин Амонзода, ранее работавшая в Минэкономразвития, назначена заместителем главы Комитета по развитию туризма при правительстве РТ.

Что известно о новом главе Таджиктуризма?

Абдугаффор Нуъмонзода закончил Таджикский коммерческий институт города Душанбе.

С 1998 по 2008 год работал в министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана. После этого он год проработал в МДО «Имон Интернешнл».

В последние годы Нуъмон Абдугаффорзода работал руководителем секретариата Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте РТ, председателем которого является Эмомали Рахмон.

Данный Совет тесно сотрудничает с Государственным комитетом по инвестициям и госимуществу.