38 лет назад, 14 июня 1979 года, в день своего рождения, трагически погиб самый популярный в Афганистане поп-музыкант и певец Ахмад Захир. Он ушел из жизни в возрасте 33 лет, в самом расцвете жизненных сил и творческой карьеры. В день похорон Захира почти все учебные заведения в Кабуле были закрыты. Тысячи мужчин, женщин, молодых людей и совсем подростков провожали замечательного музыканта в последний путь.

В памяти людской он останется вечно молодым и вечно живым – в своих любимых народом песнях и мелодиях, благодаря которым он получил прозвище «Булбули Шарк» («Соловей Востока»).

Ахмад Захир родился 14 июня 1946 года в Кабуле. Его отец Абдул Захир был доктором медицины, окончил Колумбийский университет в США. Был личным врачом короля Захир-Шаха, министром здравоохранения Афганистана. В 1971–1972 годах Абдул Захир был премьер-министром Афганистана.

Интерес к музыке у юного Ахмада появился еще тогда, когда он учился в знаменитом кабульском лицее «Хабибия», который в свое время закончил и его отец. Свой первый концерт Ахмад дал именно в этом лицее, после чего пришла громкая слава и уже не отходила от него никогда и ни на шаг. Когда Ахмад окончил лицей, отец отправил его в Индию в надежде, что он начнет там карьеру, как и он сам, на медицинском поприще. Однако Ахмад и там не отрывался от музыки, продолжал изучать тонкости синтеза, ритма, мелодии, динамики, разнообразия и гармонии звуков.

У песен Ахмада Захира поистине медово-сладкое звучание, они сразу проникают в душу, поскольку слова и музыка совпадают в смысле, гармонии и лиризме, отражают одинаковые чувства и настроение. Певец с большим и особым вкусом выбирал стихи для своих песней, которые в основном звучат на дари, а также на пуштунском, индийском, английском языках. Его песни созданы на слова выдающихся таджикско-персидских поэтов, таких как Хафиз, Саъди, Бедил, Мавлоно Балхи, Халили, Лохути, Симин, Надирпур, Турсун-заде. Он пел о Боге и матери, о любви, о счастье и одиночестве. Он синтезировал восточную и западную мелодии, сплетал их в новых аранжировках. Вот что пишет западный интернет-портал «История одной песни» (www.historyonesong.com): «Его лирика охватывала широкий диапазон вещей, а его соблазнительная музыка была многомерна. В конце 70-х он стал национальным героем. Тогда он был истинным патриотом, и многие его песни того периода отражают его сильные политические взгляды».

«Соловей Востока»

За 33 года своей жизни Ахмад Захир записал свыше 22 альбомов, включающих в себя десятки любимых во многих странах мира песней. Его считают автором песни «El Bimbo» («Танхо шудам, танхо»), вошедшей в 1971 году в популярный на Западе альбом «Lylee» и исполненной французской диско-группой «Bimb-jet». Позже музыкальная версия этой песни (мелодия танго) была использована в фильме «Полицейская академия» («Police academy»). Только во Франции продали больше миллиона копий песни, а во всём мире - свыше трёх миллионов дисков. Испания, Италия, Дания, Турция и Ливан были покорены этой мелодией. Грандиозный успех одной песни!

Песню выдающегося американского певца Элвиса Пресли «Its now or never» («Сейчас или никогда») Ахмад Захир пел и на английском, и на родном языке, раскрывая всю ее красоту:

Сейчас или никогда,

Обними меня покрепче.

Поцелуй меня дорогая,

Этой ночью будь моей.

Завтра будет уже поздно,

Сейчас или никогда…

В 2003 году ведущая американская газета «Нью-Йорк Таймс» назвала Ахмада Захира афганским Элвисом.

Несмотря на десятилетия неспокойной жизни в Афганистане, даже сегодня Ахмад Захир все так же популярен, как и при жизни. Ежедневно его песни звучат на десятках телеканалов и радиостанций не только в Афганистане, но и в других странах Востока. Эти песни живут в сердцах миллионов его поклонников в Афганистане, Таджикистане, Иране, Пакистане, Индии, а также в сердцах сотен тысяч таджиков и афганцев, проживающих в разных странах мира – в Китае, России, Германии, Франции, Швеции, США, Канаде и других.

14 июня 1979 года, когда его не стало, мы были студентами. Смерть нашего любимого певца стала для нас шокирующей и неожиданной. Помню, мы, опечаленные этой вестью, в тот день собрались в квартире одного из наших сокурсников и долго беседовали о его творчестве, слушая его неповторимые песни и мелодии.

Тайна смерти певца

Спустя много лет РИА «Новости» о нем писало: «Томный и мелодичный голос Ахмада Захира, его незаурядная внешность заставляли девушек дрожать и мечтать о встрече с ним». Впрочем, это, оказывается, и сыграло роковую роль в его судьбе. В Ахмад Захира влюбилась дочь тогдашнего премьер-министра Афганистана Хафизуллы Амина, по приказу которого в свое время был задушен подушкой председатель Революционного совета страны Нурмухаммад Тараки. В умерщвлении последнего принимал участие помощник Амина, некий Талун. Именно ему приписывают исполнение приказа «хозяина» о негласной ликвидации Ахмада Захира, которого незадолго до этого спасла от расстрела дочь Амина.

Узнав о любовной связи популярного певца со своей дочерью, Амин дал распоряжение посадить Захира в центральную кабульскую тюрьму Пули-Чархи. Это было место, откуда в то время мало кто возвращался живым на волю. Такая же участь ждала бы и Ахмада Захира, но любовь дочери Амина спасла его от скорой расправы. На свадьбе одной из родственниц Амина его красавица-дочь поставила отцу ультиматум: перед гостями должен выступать именно Ахмад Захир и никто другой. Отец был вынужден отдать приказ привезти из тюрьмы певца, который исполнил перед собравшимися гостями несколько песен. Захира собирались прямо со свадьбы вновь увезти в тюрьму, но и тут его спасла любовь дочери Амина, которая грозила устроить громкий скандал, если он останется в заключении. И Ахмад Захир вышел на свободу, создав чуть позже свою собственную семью.

14 июня 1979 года в компании друзей он отправился на автомобиле на перевал Саланг, где, по данным местной прессы, попал в автокатастрофу в районе Чаряккар. Его приятель, тоже певец, некий Махбубулла Махбуб, и все остальные друзья, находившиеся в машине, почему-то остались живы, а погиб лишь Ахмад Захир.

Врачи, обследовавшие изуродованное в автокатастрофе тело певца, обнаружили на голове погибшего ровное круглое отверстие, похожее на пулевое. Но в то время этот факт, конечно, не стал достоянием общественности, а всплыл лишь спустя несколько лет, когда не стало уже самого Амина.

Позже в своем интервью представителям прессы Махбубулла отверг свою причастность к убийству Ахмада Захира, хотя доподлинно известно, что последний частенько высмеивал Махбубуллу в присутствии сверстников и подруг. Тем не менее, до сих пор в народе живет версия, что гибель Ахмада Захира была тщательно спланированной акцией, которую разработал аминовский адъютант Талун.

Песня не умирает

По сведениям РИА «Новости», старшая сестра Ахмада Захира, которую зовут Захирой, сейчас живет в Америке. Она работала косметологом и парикмахером в Белом доме. По Си-эн-эн передали, что она стригла президентов Бушей. Захира переехала в США в 1975 году, когда ее муж стал посланником Афганистана в ООН. Жена и сын певца также живут в США. Говорят, что сын Захира как две капли похож на отца и тоже иногда выступает в песенном жанре, правда это случается крайне редко.

В центре Кабула, в доме, где когда-то жил великий певец, в 80-е годы прошлого столетия размещалась уже всеми забытая советская фирма, потом его перекупили, а нынче во дворе этого дома работает мастерская по заправке автокондиционеров.

Останки Ахмада Захира покоятся на старом кабульском кладбище «Шахеда-е Салехин», куда до сих пор не зарастает народная тропа. Несколько раз там побывал и автор этих строк.

Рассказанная выше история — лишь одна из версий недолгой жизни и смерти великого певца, память о котором не смогли стереть десятилетия кровавого афганского противостояния. Но именно она продолжает жить сегодня среди народа.

Источник: НИАТ «Ховар»