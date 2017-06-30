В 70-х годах прошлого века Таджикистан посетила супруга последнего шаха Ирана – Мухаммада Реза Пехлеви – королева Фарах. О том, как прошла эта поездка, и как сложилась дальнейшая судьба этой женщины, – в материале «АП».
Поездка в Таджикистан
В 1972 году в Таджикистан приехала супруга последнего шаха Ирана Мухаммада Реза Пехлеви, коронованная в 1967 году в качестве императрицы Ирана, первая и единственная в истории обладательница императорского титула «шахбану Ирана», одна из известнейших и красивейших женщин мира - Фарах Пехлеви.
Иранскую гостью встретило в Душанбе высшее руководство республики во главе с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Таджикистана Джаббором Расуловым. По рассказам очевидцев, королева Фарах посетила несколько культурных мест столицы, в том числе сходила на спектакль «Рустам и Сухраб» по «Шахнаме» Фирдоуси, который шел в драмтеатре им. Лахути. Она была так потрясена игрой молодого в ту пору актера Хошима Гадоева и его партнеров, что даже расплакалась.
Во время своего визита королева изъявила желание посмотреть, как живут простые люди в таджикских кишлаках. Ее отвезли в пригородные районы, в том числе в колхоз «XXII партсъезд» Орджоникидзеабадского (ныне – Вахдат) района, который был одним из лучших хлопкосеющих хозяйств республики.
Подготовка к визиту в колхоз велась по указаниям из Душанбе и заняла немного времени. Императрице показали новую школу, сельхозтехнику, сельский магазин, куда ради такого случая завезли различные дефицитные ткани и другие товары. Судя по рассказам очевидцев, даже цены в магазине были снижены, что стало предметом удивления зарубежной гостьи, которая думала, что в Советском Союзе после «хрущевских реформ» людям нечего покупать. Выбор тканей императрицу Ирана весьма порадовал, и поездкой она оказалась очень довольна. Рады были и руководители республик: в стране нарастающими темпами шло строительство жилья, школ, больниц, магазинов и Домов культуры. Благосостояние народа улучшилось.
Интересно, что супруга шаха Ирана отказалась от охраны и сопровождения первых лиц республики. Несмотря на это, в поездке ее сопровождали несколько представителей партийно-государственных органов, например заместитель председателя Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Низорамо Зарипова.
Кортеж с высокой гостьей сопровождал известный гаишник республики Мулло Нуров, который ехал впереди и своим брутальным голосом через микрофон просил машины и пешеходов посторониться. Рассказывают, что после возвращения из этой необычной поездки королева Ирана в знак благодарности подарила ему одну золотую монету. Но позже этот подарок, который не ускользнул от бдительного взгляда спецслужб, обернулся большой проблемой для таджикского офицера.
Судьба шахбану Ирана
Фарах Пехлеви, в девичестве Фарах Диба, по происхождению азербайджанка, которая родилась в Тебризе, в семье офицера. Ее дед по отцовской линии в конце XIX века был послом Ирана при дворе Романовых. Фарах была из благополучной семьи, получила прекрасное образование в Париже, владела несколькими восточными и европейскими языками и, самое главное, подарила шаху Ирана – Мухаммаду Резе Пехлеви первого наследника, хотя до нее он был уже дважды женат. В совместном браке у них родилось четверо детей. Королева Фарах принимала активное участие в общественной и культурной жизни страны, считалась законодательницей моды в Иране.
В 1967 году шах решился на поистине беспрецедентный шаг в истории Ирана. Он коронует Фарах как императрицу – шахбану. Таким образом, она стала первой и единственной женщиной в новейшей истории страны, удостоенной данного титула. После того как в 1979 году, через каких-то несколько лет после визита в Таджикистан, шахская семья была свергнута с престола, они долго скитались в разных странах мира, а когда Мухаммад Реза после продолжительной болезни умер в Каире, Фарах вместе с детьми переехала в США, где проживает до сих пор. В 2003 году написанная ею книга воспоминаний «Моя жизнь с шахом» стала международным бестселлером. Мы не знаем, поделилась ли титулованная 79-летняя королева в изгнании своими воспоминаниями о поездке в далекий Таджикистан, но очень бы хотелось, чтобы в своем сердце она сохранила любовь и уважение таджикского народа, который так тепло принял ее в далеких 70-х прошлого века…
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