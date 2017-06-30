В 70-х годах прошлого века Таджикистан посетила супруга последнего шаха Ирана – Мухаммада Реза Пехлеви – королева Фарах. О том, как прошла эта поездка, и как сложилась дальнейшая судьба этой женщины, – в материале «АП».

Поездка в Таджикистан

В 1972 году в Таджикистан приехала супруга последнего шаха Ирана Мухаммада Реза Пехлеви, коронованная в 1967 году в качестве императрицы Ирана, первая и единственная в истории обладательница императорского титула «шахбану Ирана», одна из известнейших и красивейших женщин мира - Фарах Пехлеви.

Иранскую гостью встретило в Душанбе высшее руководство республики во главе с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Таджикистана Джаббором Расуловым. По рассказам очевидцев, королева Фарах посетила несколько культурных мест столицы, в том числе сходила на спектакль «Рустам и Сухраб» по «Шахнаме» Фирдоуси, который шел в драмтеатре им. Лахути. Она была так потрясена игрой молодого в ту пору актера Хошима Гадоева и его партнеров, что даже расплакалась.

Шахбану Фарах, 1977 год Фото из личного архива семьи Василия Захватова

Во время своего визита королева изъявила желание посмотреть, как живут простые люди в таджикских кишлаках. Ее отвезли в пригородные районы, в том числе в колхоз «XXII партсъезд» Орджоникидзеабадского (ныне – Вахдат) района, который был одним из лучших хлопкосеющих хозяйств республики.

Подготовка к визиту в колхоз велась по указаниям из Душанбе и заняла немного времени. Императрице показали новую школу, сельхозтехнику, сельский магазин, куда ради такого случая завезли различные дефицитные ткани и другие товары. Судя по рассказам очевидцев, даже цены в магазине были снижены, что стало предметом удивления зарубежной гостьи, которая думала, что в Советском Союзе после «хрущевских реформ» людям нечего покупать. Выбор тканей императрицу Ирана весьма порадовал, и поездкой она оказалась очень довольна. Рады были и руководители республик: в стране нарастающими темпами шло строительство жилья, школ, больниц, магазинов и Домов культуры. Благосостояние народа улучшилось.

Фарах Пехлеви в сельском магазине Фото из личного архива семьи Василия Захватова

Интересно, что супруга шаха Ирана отказалась от охраны и сопровождения первых лиц республики. Несмотря на это, в поездке ее сопровождали несколько представителей партийно-государственных органов, например заместитель председателя Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Низорамо Зарипова.

Кортеж с высокой гостьей сопровождал известный гаишник республики Мулло Нуров, который ехал впереди и своим брутальным голосом через микрофон просил машины и пешеходов посторониться. Рассказывают, что после возвращения из этой необычной поездки королева Ирана в знак благодарности подарила ему одну золотую монету. Но позже этот подарок, который не ускользнул от бдительного взгляда спецслужб, обернулся большой проблемой для таджикского офицера.

Высокой гостье показали советскую школу Фото из личного архива семьи Василия Захватова

Судьба шахбану Ирана

Фарах Пехлеви, в девичестве Фарах Диба, по происхождению азербайджанка, которая родилась в Тебризе, в семье офицера. Ее дед по отцовской линии в конце XIX века был послом Ирана при дворе Романовых. Фарах была из благополучной семьи, получила прекрасное образование в Париже, владела несколькими восточными и европейскими языками и, самое главное, подарила шаху Ирана – Мухаммаду Резе Пехлеви первого наследника, хотя до нее он был уже дважды женат. В совместном браке у них родилось четверо детей. Королева Фарах принимала активное участие в общественной и культурной жизни страны, считалась законодательницей моды в Иране.

В 1967 году шах решился на поистине беспрецедентный шаг в истории Ирана. Он коронует Фарах как императрицу – шахбану. Таким образом, она стала первой и единственной женщиной в новейшей истории страны, удостоенной данного титула. После того как в 1979 году, через каких-то несколько лет после визита в Таджикистан, шахская семья была свергнута с престола, они долго скитались в разных странах мира, а когда Мухаммад Реза после продолжительной болезни умер в Каире, Фарах вместе с детьми переехала в США, где проживает до сих пор. В 2003 году написанная ею книга воспоминаний «Моя жизнь с шахом» стала международным бестселлером. Мы не знаем, поделилась ли титулованная 79-летняя королева в изгнании своими воспоминаниями о поездке в далекий Таджикистан, но очень бы хотелось, чтобы в своем сердце она сохранила любовь и уважение таджикского народа, который так тепло принял ее в далеких 70-х прошлого века…