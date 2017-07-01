В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН учредила космический праздник – 30 июня стал Международным днем астероида. Данный день выбран не случайно – именно в конце июня 1908 года на Землю упал знаменитый Тунгусский метеорит.

В этом году астрономическая обсерватория «Санглох» стала главной площадкой в Таджикистане по празднованию Международного дня астероида.

Институт астрофизики АН РТ организовал круглый стол в обсерватории «Санглох». 29 июня школьники и студенты столичных вузов, любители астрономии и представители СМИ посетили это мероприятие, посвященное Международному дню астероида, сообщает НИАТ «Ховар».

Директор Института астрофизики Академии наук РТ Гулчехра Кохирова считает, что проведение круглого стола имеет большое значение для популяризации астрономических знаний среди школьников, студентов и граждан Таджикистана. Кроме того, повышается авторитет страны в мировом сообществе, как проводника мирных гражданских инициатив ООН.

Астероид - это небесное тело в Солнечной системе, движущееся вокруг нашего светила и не имеющее атмосферы. Наибольшее скопление астероидов – в поясе между Марсом и Юпитером. Самые крупные из известных – Цецера, Веста и Паллада, причем Цецера уже получила статус карликовой планеты.

Ученые Института астрофизики АН РТ представили участникам научно-популярные сообщения, выступили с докладами об астероидах и других космических телах, об опасности, которую может принести столкновение с ними, о том, что мы можем сделать, чтобы защитить нашу планету от столкновений с астероидами. Были показаны видеоролики, фильмы на данную тему, организованы презентации.

В рамках культурной части мероприятия была проведена экскурсия по обсерватории и к телескопу «Цейс-1000».

Международный день астероида призван повысить уровень осведомленности общественности об опасности столкновения с астероидами и информировать население о мерах по поддержанию связи в критической ситуации, которые должны приниматься на глобальном уровне в случае возникновения реальной угрозы столкновения с объектами, сближающимися с Землей.