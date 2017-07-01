В результате грозы в Москве и Подмосковье погибли два человека и девять пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Москве от удара молнии погиб мужчина 42 лет. В Дмитровском районе Московской области от удара молнии во время грозы погиб еще один мужчина.

Из девяти пострадавших пятеро были доставлены в больницы.

30 июня в Москве и Подмосковье прошел сильный дождь с грозой и градом, сопровождающийся ветром до 22 метров в секунду.

Ветер повалил около сотни деревьев; одно из них упало на пути Московского центрального кольца в районе платформы «Белокаменная» в Лосином острове, из-за этого там оказалось нарушено регулярное движение.