Председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири посетил пострадавший от схода селевых паводков Пенджикенсткий район. Он провел подворовый обход и встретился с местными жителями села Амондара, где были затоплены десятки жилых домов. В результате стихийного здесь бедствия пострадали 70 хозяйств, в том числе полностью разрушены 3 дома, а 4 другим жилым домам нанесен частичный ущерб.

Абдурахмон Кодири пояснил местным гражданам, что сразу после стихийного бедствия все пострадавшие жители были эвакуированы в безопасные места, обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

Определив общий объем нанесенного стихией ущерба, глава Согда распорядился выделить необходимые средства из областного и местного бюджетов на восстановление домов и строительство нового жилья гражданам, чьи дома были полностью разрушены. Кроме того, местные власти, как сообщает КЧС, выделили пострадавшим семьям единовременную помощь.

Жители села Амондара также полуичли помощь в виде продуктов питания объемом 6,4 тонны в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве в сфере готовности, ликвидации и снижения риска стихийных бедствий, а также адаптации к изменению климата, подписанного КЧС и Всемирной продовольственной программой ООН.

Глава области от имени Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны при правительстве Таджикистана наградил местного пастуха Бобохона Маллахонова медалью и памятным подарком. Бобохон Маллахонов за час до схода селей предупредил население села и своим поступком спас жизни своих односельчан.