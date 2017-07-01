Число пострадавших в Москве от вчерашних ливня и сильного ветра увеличилось до 16 человек. В трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево — было задержано более 400 рейсов, в том числе и по направлению в Таджикистан, еще окло 40 вовсе отменено. Во всем регионе произошли массовые аварийные отключения электроэнергии — проблемы с электричеством коснулись около 4,4 тыс. человек. Два человека погибли от удара молнии.

В трех аэропортах Москвы – Внуково, Домодедово и Шереметьево — из-за сильного ливня и ветра 30 июня 2017 года всего было задержано более 400 рейсов, и отменено – около 40. В Домодедово из-за дождя даже протекла крыша.

Во второй половине дня на всю Москву обрушился ливень, а на северо-западе столицы даже выпал град. Градины достигали размеров горошин, из-за чего на поверхности кузовов автомобилей образовались мелкие вмятины. МЧС рекомендовало по возможности не выходить на улицу.

30 июня на Москву обрушился сильнейший с 1923 года ливень. За несколько часов в ряде районов выпало до 34 мм осадков — при месячной норме в 75 мм. В результате затопило взлетно-посадочную полосу в Шереметьево, более сотни рейсов были задержаны. Шквалистый ветер с порывами до 23 м/с валил деревья.

К сожалению, не обошлось без жертв – в Новой Москве в деревне Софьино в результате удара молнии погиб мужчина 42 лет, еще один — 49 лет — получил тяжелые травмы. ЧП произошло на строительном объекте, оба мужчины были рабочими. Кроме того, в Дмитровском районе Московской области мужчина также погиб от удара молнии.

Пострадали от непогоды более 10 человек. На востоке Москвы на пожилую 70-летнюю женщину упало дерево, пострадавшая была госпитализирована с ушибом головы, ее состояние характеризуется как удовлетворительное. Также, что шквалистый ветер с порывами до 23 м/с повалил более 100 деревьев.

Но молния била не только в людей – вечером 30 июня два пассажирских самолета были повреждены молнией на подлете к Москве. Разрядом атмосферного электричества получил самолет Boeing, направлявшийся из Астрахани во Внуково, и Airbus, возвращавшийся из Праги в Шереметьево. Никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал.

Оба самолета смогли успешно приземлиться. На одном из самолетов оплавились несколько заклепок на обшивке фюзеляжа, на другом были обнаружены повреждения на одном из стабилизаторов и обтекателей.

29 мая 2017 года в Москве также прошел ураган. От разыгравшейся стихии тогда погибли 15 человек, пострадали более 200 человек.

В Москве и в Московской области произошли массовые аварийные отключения электроэнергии. Без электроснабжения остались бытовые потребители — около 4,4 тыс. человек.

Сразу после этого специалистами начались проводиться аварийные работы, а также принимались меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

Еще утром 30 июня Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень опасности погоды.

«В столице ожидается экстремально высокая температура воздуха, дождь, гроза и сильный ветер. Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорилось в сообщении.

В данный момент в работах по ликвидации последствий подтопления в Москве заняты 1,1 тыс. сотрудников ГУП «Мосводосток», всего в работах занято 357 бригад, привлечено 293 единицы техники.