Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве Бориса Немцова, заявил, что не совершал преступления. Находясь в СИЗО, Дадаев рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой, что его пытали, на присяжных оказывали давление, а остальные обвиняемые оговорили себя.

«Если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, — заявил Заур Дадаев. — Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо напротив Кремля».

Дадаев рассказал также, что писал заявления в прокуратуру, уполномоченному по правам человека, чтобы разбирательство было справедливым, но добиться ничего не смог, так как его письма возвращались его же следователю.

"Меня держат ни за что. Привезли избитым. Меня били током, пытали — в протоколе сказано, что задержали 5-го, а доставили 7-го марта, как вы думаете, где я был два дня? Я верю в Аллаха, все, что происходит, это наказание, может, я нагрешил слишком. Может, мне нужно было коров пасти, а не 11 лет по лесам бегать, Россию защищать. Тут сидишь за самое громкое преступление, которое не совершал, присяжные вынесли вердикт. Их продавили, а всех, кто что-то понимал, удалили".

29 июня в Московском окружном военном суде присяжные огласили свой вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова, которого застрелили 27 февраля 2015 года. Заура Дадаева и еще четырех фигурантов дела признали виновными и не заслуживающими снисхождения. Дадаева следствие считает киллером, который шесть раз выстрелил в спину Немцову, когда он шел по Большому Москворецкому мосту. Свою вину Дадаев не признал.