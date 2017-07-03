Пожар на "Корвоне" в 2012 году тоже начался ночью.

Погоревший 2 июля вечером Душанбинский оптовый рынок на утро понедельника полностью оцеплен милицией, продавцов и хозяев торговых точек в него не пускают. Об этом "АП" сообщил источник, работающих на данном рынке.

По его словам, пожар произошел в районе входов на рынок под номерами 5,6 и 7, огнем было охвачено примерно 150 торговых точек, которые оптом реализовывали джинсы и обувь.

Люди при пожаре не пострадали. Возгорание произошло вечером, когда рынок был закрыт.

Сегодня утром пострадавшие продавцы рынка на нескольких автобусах в сопровождении ГАИ направились к зданию столичной администрации.

Ожидается, что с минуты на минуту с торговцами встретится руководство города.

В МВД Таджикистана заявили, что на данный час идет подсчёт ущерба, нанесенного торговцам огнем, эксперты устанавливают причины возникновения огня. На месте работает специальная комиссия, которая выясняет причины пожара и подсчитывает ущерб.

Между тем, некоторые очевидцы сообщили о попытках мародерства.

Рынок "Корвон" горит не в первый раз. С момента своего открытия в 2002 году рынок пережил 5 пожаров по причине замыкания в электропроводке. В последний раз в сентябре 2012 года на территории рынка произошел пожар, который начался также в вечернее время. Общий ущерб от всех возгораний составил около 3,5 миллионов долларов.