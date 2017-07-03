В соответствии с условиями акции «Тухфаи сазовор» клиенты организации, которые получают денежные переводы в российских рублях или открывают вклады в национальной валюте на срок не менее 1 года в офисах МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» получают баллы, за которые им присуждаются гарантированные подарки. На сегодняшний день уже более 21 тысячи клиентов организации могут забрать свои подарки.

Как сообщили «АП» в пресс-службе организации, при получении денежных переводов на каждые 28 тысяч рублей клиентам присуждается 10 баллов, а вкладчикам за каждые 1000 сомони - 10 баллов.

Среди гарантированных подарков от «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» смартфоны, бытовая техника, телевизоры, а также брендовая продукция компании. Чем большее количество баллов накопит клиент, тем ценнее подарок он за них получит.

«В ходе акции клиенты Организации смогут получить подарки в соответствии с их накопленными баллами. Главное отличие от других акций состоит в том, что это не лотерея или розыгрыш, а реальная возможность каждого клиента получить гарантированные подарки от Организации», - объяснили в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

На сегодняшний день уже более 21 тысячи клиентов организации могут обратиться в офисы «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» и получить свои подарки. Кроме того, клиенты могут продолжать накопление своих баллов для того, чтобы получить более ценные подарки.

Акция «Тухфаи сазовор» стартовала во всех офисах «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» с 1 апреля и продлится вплоть до 1 октября 2017 года. Все подробности об акции на сайте www.imon.tj.

Напоминаем, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 133 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 18 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.