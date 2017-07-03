Министерство внутренних дел Таджикистана обнародовало причину пожара, произошедшего вечером 2 июля на крупнейшем рынке страны «Корвон».

Так, как сообщается на сайте МВД, по предварительным заключениям экспертов, причиной возгорания на рынке стало короткое замыкание в электропроводах.

МВД сообщает, что от пожара пострадали 25 магазинов и 260 торговых точек. Огонь уничтожил 480 квадратных метров.

Для тушения пожара были мобилизованы 28 пожарных расчетов, свыше 2 тыс. сотрудников органов внутренних дел республики.

Ущерб, нанесенный пожаром, уточняется.

По данным очевидцев, пожар произошел в районе входов на рынок под номерами 5,6 и 7, огнем были охвачены торговые точки, которые оптом реализовывали джинсы и обувь.

Люди при пожаре не пострадали. Возгорание произошло вечером, когда рынок был закрыт.

Cледует отметить, что сегодня рынок работает в штатном режиме, за исключением той части, где произошел пожар: тут работает комиссия, которая устанавливает размер ущерба, нанесенного огнем.

В эти минуты пострадавшие торговцы, которые утром на автобусах в сопровождении ГАИ отправились к столичной мэрии, встречаются с мэром Душанбе Рустамом Эмомали.