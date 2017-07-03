Председатель Турсунзаде Суджоуддин Саломзода посетил горные селения Карони и Ханака, где недавно имел место инцидент с участием контролеров «Барки Точик». Как известно, у местного жителя в счет оплаты установки счётчика они забрали козу. Во время встречи с населением были решены многие проблемы жителей далеких от центра кишлаков.

Суджоуддин Саломзода принял руководство городом Турсунзаде в непростое время. В бюджете было мало средств, многие хозяйства оказались должны бюджету, параллельно росло население и вместе с ним его потребности в улучшении социальных условий.

Новый председатель города, не жалея свободного времени и своих сил, начал тщательно изучать проблемы вверенного ему региона. Население увидело, что их новый руководитель оказался совсем некабинетным человеком. За эти два года Саломзода исколесил всю территорию, административно относящуюся к городу Турсунзаде, обращая первоочередное внимание на труднодоступные и далекие села.

- У нас приезд руководства был редкостным событием, - говорит один из старейших жителей села Карони. – В лучшие времена нас не посещали даже председатели джамоатов или колхозов. Кому была охота ездить по бездорожью в далекую точку?

А вот председатель города, Саломзода, посетил эти места и провел встречу с населением. Вместе с председателем в далекие кишлаки прибыли его заместители, председатели джамоатов, заведующие отделами, бригада врачей, журналисты, военные и другие специалисты.

Председателя особенно интересовали вопросы получения образования девушками, он призвал выпускников поступать в высшие и средние учебные заведения Таджикистана, чтобы каждое село смогло обеспечить себя местными кадрами.

В кишлаке Ханака председателя попросили выделить земельные участки подальше от пограничной зоны. Саломзода обещал более чем 10 семьям новые участки в другом месте. Он поощрил также одного местного жителя, трое сыновей которого добровольно пошли в армию. Вместе с тем председатель отметил, что в этом регионе имеются случаи самозахвата земель. «Это нужно контролировать и принять соответствующие меры», - дал поручение он ответственным лицам.

Активисты просили выделить земельный участок под строительство медпункта, председатель города ответил согласием и, в свою очередь, обещал оснастить его современной аппаратурой.

Пока председатель города беседовал с населением, руководитель местной сети «Барки Точик» Салохиддин Холикзода встретился с Исроилом Раджабовым, у которого месяцем раньше контролеры угнали козу. Раджабов заявил, что он получил компенсацию за скотину и больше не имеет претензий к компании.

Холикзода сказал корреспонденту Asia-Plus, что публикация в газете помогла им выявить недостатки и даже открыла новые источники пополнения бюджета. Оказалось, в кишлаке 120 хозяйств и из них только 28 платили исправно за использованную электроэнергию. Остальные дома были взяты на учет и обязались платить за свет своевременно. «В настоящее время в кишлаках Ханака и Карони мы заменили более 20 электрических столбов, продолжается бесплатная установка счётчиков всем хозяйствам, - сообщил Холикзода. - Наши сотрудники провели ревизию трансформаторов, устранили недостатки. Назначили новых контролеров, они стали работать совместно с представителями населения».

Это не первый визит мэра Турсунзаде в далекие населенные пункты. Польза от этих встреч – решение многих проблем на месте и заодно доверие народа. «Каждая поездка главы города нам в радость, - говорят жители. – Мы, наконец, почувствовали, что не забыты, не чужие, несмотря на то что проживаем далеко от центра. Нас все время обижали какие-то контролеры, всякие другие проверяющие. Теперь такого не будет».