В Акмолинской области на территории Бурабайского района выпал град размером с перепелиное яйцо

В Акмолинской области Казахстана в минувшие выходные град диаметром 2–3 см повредил автомобили, крыши домов и огороды, кроме того, пострадали восемь человек, передает «Интерфакс».

«Кратковременный град прошел полосой, и сейчас идут обращения жителей по поводу повреждения крыш домов, машин, огородов. На сегодня обратились более 100 человек. Завтра будет заседать районная комиссия, где будут решать, какую помощь оказать людям, и подсчитывать ущерб», — заявил заместитель главы администрации Бурабайского района Кайрат Кудайбергенов.

По его словам, после града в больницу обратились восемь человек с ушибами, у одного из них зафиксировано сотрясение мозга.