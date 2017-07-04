Иностранные инвесторы вывели за четыре месяца из российских акций более $1,6 млрд, что является максимальным оттоком за последние три с половиной года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research.

Почти непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля. В целом за четыре месяца он превысил $1,6 млрд. Больший объем средств российские фонды теряли только три с половиной года назад, сообщает издание.

Тогда инвесторы были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы США по сворачиванию монетарных стимулов, а также низкими темпами роста экономик развивающихся стран, в том числе и российской.

Рекордный отток капитала Центробанка России эксперты зафиксировали в 2014 году - тогда из страны за год вывели более $150 млрд.

Уточняется, что на данный момент инвесторы выводят средства из российских активов из-за внутренних рисков, которые привели к ухудшению инвестиционного климата в стране.

Причиной подобного положения стало: неоправдавшиеся ожидания относительно сближения Вашингтона и Москвы после избрания нового президента США и низкая эффективность соглашения «ОПЕК+».