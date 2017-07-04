Пассажиры задержанного в субботу, 1 июля, рейса Санкт-Петербург-Душанбе авиакомпании «Таджик Эйр» пожаловались в редакцию «АП» на то, что их не обеспечили горячим питанием и питьем: люди – женщины, дети, больные в течение нескольких часов ожидания рейса оставались голодными.

На странице «АП» в соцсети Фейсбук женщина написала, что пассажиры рейса Санкт-Петерург-Душанбе 1 июля, который должен был вылететь в 11 часов дня, несколько часов просидели в ожидании рейса в аэропорту «Пулково».

«Много детей, женщин, больных людей устали и были голодными. Представители «Таджик Эйр» даже чая и обеда не предоставили тем, кто столько часов находился внутри аэропорта в зале ожидания заложниками», - написала она. По ее словам, в аэропорту была даже драка и ругань, люди были возмущены. Рейс все же вылетел в субботу в 22:20. Это был ужас», - написала женщина, пожелавшая остаться неназванной.

Мы позвонили в авиакомпанию с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Пресс-секретарь «Таджик Эйр» Азиз Хайруллоев сообщил «АП», что авиакомпания не несет ответственности в данном случае.

«Горячее питание предоставляется только тогда, когда пассажиры уже прошли регистрацию и находятся в зале ожидания. В данном случае пассажиры были проинформированы заранее о переносе регистрации на данный рейс», - сообщил Хайруллоев.

Он отметил, что задержка рейса была связана с тем, что на Россию в конце прошлой недели обрушились ливни с градом и сильный ветер, что стало причиной задержки десятков различных рейсов не только таджикских авиакомпаний, и не только из Санкт-Петербурга.

«К сожалению, неблагоприятные метеоусловия, с которыми столкнулся Московский авиационный узел, повлекли за собой изменения в расписании многих рейсов. Порядка 500 рейсов были задержаны и перенаправлены в аэропорт Пулково (г.Санкт - Петербург). Из – за перегруза в аэропорту Пулково также произошла задержка рейса нашей авиакомпании из Санкт – Петербурга в Душанбе. Авиалайнер, который был задействован в выполнении данного рейса должен был согласно графика выполнить рейс по направлению Душанбе – Москва. Но, по независящим от нас причинам, произошла данная задержка. Представители авиакомпании «Таджик Эйр» проинформировали пассажиров перед регистрацией о задержке в связи с метеоусловиями», - пояснил он.

Необходимо отметить, что в Москве и Московской области и сегодня сохраняется «жёлтый» уровень опасности, что может сказаться и на задержке рейсов.