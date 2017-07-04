Страны НАТО хотят увеличить численность войск в Афганистане с 12 000 до 15 000 человек. При этом участвовать в боях солдаты альянса не будут: усиление контингента произойдет в рамках действующей миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support). В данный момент "речь идет не об участии в боевых действиях, а о том, чтобы поддержать афганцев в их борьбе. Мы помогаем афганцам взять на себя полную ответственность за обеспечение безопасности в собственной стране", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе 29 июня. Deutsche Welle - о причинах такого решения.

Миссия "Решительная поддержка" стартовала в начале 2015 года, заменив 13-летнюю боевую миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF), в которой было задействовано около 130 000 военных НАТО. Сейчас военнослужащие альянса больше не участвуют в боевых действиях, а занимаются подготовкой и консультированием местных силовых структур. Так должно продолжаться и впредь, подчеркнул Столтенберг.

Ситуация в Афганистане остается напряженной

После ухода большей части иностранных военных из Афганистана боевики снова начали отвоевывать территории. По сообщениям американской наблюдательной организации SIGAR, готовившей доклад о положении в Афганистане для Конгресса США, на февраль 2017 года официальные власти в Кабуле контролировали менее 60 процентов территории страны.

Влияние террористических группировок продолжает усиливаться: об этом говорят не только в НАТО, но и в ООН.

По данным Организации Объединенных Наций, только в столице Афганистана Кабуле с января по март 2017 года совершено восемь крупных терактов, а еще 34 - на остальной территории страны. Кроме того, эксперты ООН зарегистрировали около 6500 отдельных случаев вооруженных столкновений, нападений боевиков и взрывов мин, направленных против афганских силовиков и гражданского населения.

О выводе войск из Афганистана речь пока не идет

При этом активность на Гиндукуше проявляет не только исламское радикальное движение "Талибан", но и и боевики "Исламского государства", и еще 18 террористических группировок: это самая высокая концентрация террористов в мире. На этом фоне не стоит удивляться, что положение в Афганистане вызывает у натовских дипломатов серьезные опасения.

В то же время о первоначальном плане союзников, предполагавшем полный вывод иностранных войск из Афганистана до конца 2017 года, в НАТО уже давно забыли.

Генерал-майор армии СШАРоджер Тернер, который вместе со своими солдатами консультирует афганских силовиков в мятежной провинции Гильменд, отметил, что смог бы работать эффективнее, будь в его распоряжении большее количество военнослужащих. Местные вооруженные силы улучшают свои навыки, однако этого все еще недостаточно, подчеркнул генерал в интервью агентству Reuters.

Военные США действуют вне рамок миссии НАТО

Похоже, что это действительно так: афганская армия не справляется с ситуацией и несет серьезные потери; высоко и число дезертиров. Пресс-секретарь вооруженных сил США в Афганистане Билл Салвин уверен, что усиление присутствия НАТО в регионе изменит положение к лучшему.

По его словам, уже в 2019 году афганские военные смогут провести ряд крупных контрнаступлений и отвоевать у исламистов 80 процентов территорий, которые в данный момент контролирует "Талибан".

В данный момент мандат на ведение боев имеют лишь около 2500 военнослужащих США, которые действуют вне рамок миссии НАТО в Афганистане. Американские военные поддерживают афганскую армию с воздуха, а также самостоятельно наносят удары по базам террористов. Возможно, их количество также будет увеличено до 4000 человек: министр обороны США Джеймс Мэттис намерен выступить в Конгрессе с конкретным предложением в середине июля.

Стоит отметить, что Германия пока не планирует отправлять в Афганистан дополнительные войска. Ранее бундестаг санкционировал размещение там до 980 немецких военнослужащих, однако в данный момент на месте находится меньше солдат бундесвера, чем разрешено законом. Контингент ФРГ в Афганистане - третий по численности после США (6900 военнослужащих) и Италии (1037 военнослужащих).