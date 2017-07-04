Секс-символ Турции и звезда сериалов «Великолепный век» и «Королек - птичка певчая» Бурак Озчивит больше не холостяк - актер женился на своей возлюбленной. Одна из самых красивых пар турецкого шоу-бизнеса — актеры Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен наконец-то поженились. Роскошная свадьба состоялась вечером, 29 июня, в Стамбуле. Новость об этом быстро распространилась в соцсетях, женская половина которых очень огорчилась данному факту.

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Снимками с шикарной свадьбы поделился сам Бурак в своем блоге. По снимками видно, что невеста была одета в нежное олегающее платье с вышивкой ручной работы. К слову, за вечер Фахрие сменила три наряда. Жених также не отстал от своей возлюбленной, меняя свои образы: на одних фото Бурак позирует в черном костюме, на других - с белым пиджаком.

Влюбленные познакомились во время съемок сериала «Королек - птичка певчая», где оба играли главных героев. Однако их экранный роман перерос в настоящий лишь в 2015 году. В декабре 2016-го пара объявила о помолвке.