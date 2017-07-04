Пенелопа – героиня одноименной сказки страдала от чрезмерно большого носа. Но мораль той сказки была такова – человека нужно судить не по внешнему виду, важна его внутренняя красота.

Самая популярная пластическая операция среди таджикистанцев – это ринопластика. Носы переделывают себе молодые и зрелые люди, мужчины и женщины, по медицинским показаниям, но чаще для красоты.

О том, с чем связана эта тенденция и как вообще обстоят дела в отечественной хирургии красоты, узнавала «АП».

Нигина почти три месяца назад сделала ринопластику. Результатом девушка довольна, но говорит, что процесс реабилитации все еще продолжается и в этом, конечно, мало радости.

«Дотрагиваться до носа неприятно, очень неприятно умываться, не больно, а именно неприятно, - делится она. – Отеки до сих пор спадают, причем спадают неравномерно, и эту асимметрию я замечаю; слизистая тоже отечная, периодически появляются небольшие нагноения. Меня предупреждали, что так будет, но я все равно решилась на эту операцию и ни разу не пожалела».

На ринопластику Нигина пошла по медицинским показаниям: в детстве был перелом, потом появились проблемы с дыханием. Плюс к этому ее не устраивала собственная форма носа, и когда пришлось идти на операцию, то Нигина решила избавиться от всех проблем сразу.

«Понимаете, у нас общество какое-то нетактичное: ты знаком с человеком час, а он тебе говорит о том, что у тебя большой нос, советует сделать операцию. Потом встречает тебя во второй раз и еще раз напоминает о носе, в третий раз – опять. И так постоянно, и так ведет себя большинство», - объясняет она.

Из-за чужого мнения на ринопластику решилась 18-летняя Сайёра. Вернее, за нее решение приняли родители, а им, в свою очередь, операцию для дочери посоветовали сваты.

«Пришли сватать дочь, семья хорошая, нас все устроило, но родители жениха поставили одно условие – исправить дочери нос, убрать горбинку, мы согласились, - объясняет мать Сайёры. – Ничего плохого в этом я не вижу, потому что наша дочка ходит в национальной одежде, открыто только лицо, значит, оно должно быть идеально красивым. Ей и самой результат нравится».

Что было неидеальным у Сайёры, теперь уже не видно: девушка сейчас с повязкой на лице, отеки еще не спали, на вопрос о том, действительно ли нравится новое лицо – улыбается: «Да, вроде нормальное».

Три четверти пациентов приходят на ринопластику

Тренд менять себе носы очень распространен в Иране. Тегеран даже называют столицей ринопластики. Ежегодно в этой стране около 200 тысяч женщин ложатся на операционный стол, чтобы изменить форму своего носа. Причем, по сообщениям иранских СМИ, в государстве эту моду отчасти считают уже проблемой, потому что если раньше в клиники пластической хирургии обращались молодые и зрелые мужчины и женщины, теперь это делают подростки 14-15 лет.

Причиной такого массового желания иранцев изменить свою внешность, кроме национальных особенностей внешности, для которой характерен крупный нос, эксперты тоже называют национальную одежду. Кроме лица, иранки не могут показать ничего, поэтому приходится работать над ним.

Пластические хирурги из Ирана есть и в Душанбе. В Клинике Ибн Сино приезжие специалисты регулярно проводят пластические операции, и чаще всего именно ринопластику.

«Да, наша клиника тесно работает с иранскими специалистами, как в пластической хирургии, так и в других направлениях медицины, - рассказывает доктор Клиники Ибн Сино Нозим Шодиев. – Они действительно асы в пластической хирургии. В Иране проводится в семь раз больше операций ринопластики, чем, к примеру, в Америке. Поэтому у них серьезный опыт».

Кстати, многие звезды не гнушаются ринопластикой, например, со своим носом поработала Виктория Бэкхем (водите «бегунок» вправо-влево, чтобы посмотреть на фотографии до и после операции):

По словам Шодиева, пластическая хирургия в целом и ринопластика в частности в последние годы набирает в Таджикистане большую популярность, хотя продолжает считаться элитной сферой медицины. Основные пациенты - девушки и женщины в возрасте от 20 до 50 лет.

«Самые востребованные операции - это подтяжка лица, век, липосакция, коррекция губ, изменение формы груди. Но самая популярная – это, конечно, ринопластика. Три четверти клиентов приходят именно с просьбой изменить нос», - говорит Шодиев.

Популярности пластической хирургии в Таджикистане способствуют и ее сравнительно низкая стоимость в республике и достаточно высокое качество работы местных врачей.

«Например, стоимость той же ринопластики обойдется таджикскому пациенту в среднем от $300 до $1,5 тысяч, в Иране же или России за эту же операцию придется заплатить от $3 до $4 тысяч», - объясняет доктор.

Впрочем, не всем желающим в этой клинике сделают пластическую операцию, могут и отказать.

«В определённых случаях пластический хирург может отказать, - продолжает Шодиев. - Например, бывают случаи, когда пациенты приходят с выдуманными проблемами. Особенно этим страдают совсем молодые, даже юные девушки. Конечно, таким мы отказываем, для их же пользы».

Привыкать к новому носу нелегко

Отказывают в пластической операции и в «медгородке», точнее в Республиканском центре сердечно-сосудистой хирургии, в отделении реконструктивной и пластической микрохирургии. Абдумалик Давлатов, заведующий этим отделением, говорит, что самый строгий отбор проходят пациенты именно в эстетической хирургии.

«Внешний осмотр сразу показывает, нужна ли пациенту операция. Кроме того, если говорить о ринопластике, то есть определение среднего размера носа по отношению к пропорциям лица, на которое мы ориентируемся при принятии решения. Если параметры нормальные, то операцию делать мы не будем. Но эти правила действуют, только если операцию пациент хочет сделать по эстетическим соображениям; а если есть медицинские показания, конечно, операцию проведут всегда», - рассказывает Давлатов.

О своей операции не стесняется говорить и известная певица Кэти Топурия (водите «бегунок» вправо-влево, чтобы посмотреть на фотографии до и после операции):

Доктор объясняет, что даже те пациенты, которым эстетическая операция действительно требуется, должны быть готовы к тому, что к новому лицу придется долго привыкать.

«Мы можем сделать блестящую операцию, но пациенту все равно будет сложно привыкнуть к своему новому лицу. Эта проблема существует у всех пластических хирургов. Мы предупреждаем пациентов, что понадобится хотя бы год, чтобы форма носа приняла окончательный вид и человек к ней привык», - объясняет хирург.

По его словам, частота проведения пластических операций в последние годы в отделении растет, ринопластика - самая востребованная.

«Кроме ринопластики, большой популярностью пользуются блефаропластика (пластика век, - ред.), абдоминопластика (пластика живота, - ред.), маммопластика (пластика груди, - ред.), отопластика (пластика ушей, - ред.). Кроме того, уже шесть лет в нашем отделении проводятся операции по пересадке волос, как хирургическим способом, так и бесшовным, т.е. с помощью специального аппарата мы точечно пересаживаем фолликулы волос на ту части головы, где их нет. Кстати, пересадку волос Таджикистан стал делать первым в Центральной Азии, и эта процедура пользуется тоже большим спросом у таджикистанцев», - рассказывает Давлатов.

И не только у таджикистанцев: в республику в последние годы вообще приезжает много медицинских туристов, в том числе и на пластические операции.

«Особенно часто к нам обращаются наши сограждане, которые давно живут в России или Европе, - говорит Давлатов. - У них есть возможность провести операцию в развитых странах, но они все равно обращаются к нам. Значит, качество нашей работы их устраивает. И это неудивительно, здравоохранение в Таджикистане, несмотря ни на что, имеет очень серьезную базу, на которой теперь выстраиваются новые направления в медицине».