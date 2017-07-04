The Tajik authorities are taking measures to provide local Russian-language schools with enough number of teachers.
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