Грантовое соглашение по проекту «Улучшение подстанций в городе Душанбе» между Республикой Таджикистан и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) на сумму 2,190 млн. японских иен (около 20 млн. долларов США) подписано 30 июня.

Со стороны правительства РТ его подписал министр финансов Абдусалом Курбониён, со стороны JICA - руководителем компании в РТ Хидеки Танабе.

Данный проект будет реализован со стороны ОАХК «Барки Точик» при руководстве Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

Целью данного проекта является улучшение устойчивости постоянного и эффективного обеспечения электричеством города Душанбе, путем реабилитации подстанции «Промышленная» и строительства новой подстанции «Радиостанция» и, таким образом, содействуя социальному и экономическому развитию Республики Таджикистан.

Большинство подстанции находящиеся на территории города Душанбе были построены в период Советского Союза и установленные оборудования из-за длительной эксплуатации отслужили свой срок службы. После реализации данного проекта население, промышленный сектор и социальные объекты города Душанбе будут снабжены надежным и постоянным электроснабжением и уровень загрузки существующих подстанций, будет значительно снижен.

Стоит также отметить, что этот проект является самым первым проектом, поддерживаемым, JICA в секторе энергетики и JICA впредь будет поддерживать развитие энергетического сектора Таджикистана.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по качественному государственному управлению и макроэкономическому развитию. К концу марта 2016 общее количество участников программы совместно создания знаний (ПССЗ) JICA ранее называемый тренинг курсы превысило более 2 000 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Душанбе, и с того времени динамично реализуются различные проекты безвозмездной финансовой помощи и технической помощи в таких секторах, как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт энергетика, наращивание потенциала и т.д. JICA завершило реализацию 31 проектов, на общую сумму 82,06 млн. долларов США технической помощи и 255,15 млн. долларов грантовой помощи, некоторые из которых продолжают реализовываться.