Очередной герой проекта «Таджикистан: поколение Next» обыкновенный таджикский мигрант. Благодаря невероятной харизме и таланту он уже стал новоиспеченной «звездой» российского шоу бизнеса. Сегодня его хиты "Нет измены" и "Мечтаю" раскручиваются на ведущих российских музыкальных каналах.

В интервью "АП" Далер Ашуров - он же Джон Даллер рассказывает о том, как начал работать с известным продюсером и композитором Денисом Ковальским, какая у него заветная мечта и многом другом.

Хулиган

- У меня было отличное детство, которое я вспоминаю исключительно с улыбкой.

Фото предоставлено Далером Ашуровым

Я всегда был главным хулиганом во дворе, который ставил весь дом и соседей на уши. Зашел на чужой огород, разбил окно, подрался или обидел соседского мальчика - это все я! Для меня было крайне сложно усидеть на месте хоть минуту, поэтому мои родители хоть и ругали меня, но по большей части им оставалось просто мириться с моим характером.

Еще сколько себя помню, всегда любил музыку. В пять лет отец подарил мне видеокассету с концертом Майкла Джексона. Моему счастью не было предела! Я постоянно пересматривал ее, пока другие дети смотрели мультфильмы, и подпевал каждой его песне. Поэтому не удивительно, что в саду меня считали мини Джексоном, а друзья каждый раз просили спеть что-нибудь из репертуара Майкла. И я пел! Billie Jean…

Единственный человек, кто не очень разделял мое увлечение, была моя мама. Она сердилась на отца, говоря, что это все баловство. Но тот всегда повторял: гордиться будешь, когда запоет.

Когда началась школа, пришлось искать компромисс, чтобы не огорчать родителей. Занятия музыкой откладывались на после учебное время. Но это тоже продлилось не долго, так как в классах постарше я стал постоянным диджеем всех школьных мероприятий.

Родителям я благодарен, низкий им поклон за воспитание, за терпение, ведь рос я в любви, и хоть им со мной было не просто, они дали мне все возможное.

Я богат тем, что у меня живы, здоровы родители, близкие, родные и мои друзья!

О начале карьеры

- Профессионально музыкой я начал заниматься в 19 лет, когда переехал в Москву. Чужой в чужой стране с единственной мечтой - петь! Было трудно, было много разочарований, но я не жаловался никогда, терпел и шёл вперёд, работая изо дня в день.

За это время мне приходилось быть и пицца мейкером и барменом и кальянщиком. В большом ночном клубе, где я работал, был огромный зал караоке. И однажды ко мне подошел директор этого заведения и предложил стать у него диджеем и вокалистом. Я поначалу не поверил, но, конечно, согласился. Да и зарплата там была намного больше!

И в тот момент я убедился в правдивости слов о том, что если чего-то сильно хочешь, это обязательно к тебе придет! А я ведь каждый день видел людей, которые приходили петь, и представлял, как я исполняю эти песни.

Бог нам дает то, что мы хотим, главное - терпение, любовь к своему делу.

Я репетировал по 2-3 часа, чтобы поставить голос и убрать акцент.

После, кем бы я ни работал, я всегда был уверен, что хоть одна из моих дорог доведет меня до моей цели.

О своих родителях

Со своей мамой Фото предоставлено Далером Ашуровым

- Сейчас мои родители, к сожалению, в разводе... Но я общаюсь и всячески их поддерживаю, а они поддерживают меня.

Моя мама всю жизнь занималась торговлей, которую сама и организовывала, поэтому она много где бывала и повидала много стран, в отличие от меня и отца. Сейчас она живет в Душанбе и у нее маленький магазинчик. А отец живет Москве, он архитектор, строит, проектирует дома, но это совершенно за гранью моих интересов и я ничего в этом не понимаю.

Далер с отцом Фото предоставлено Далером Ашуровым

О Родине

- Каждые полгода, иногда год, я летаю домой. Последний раз был в августе. И мне всегда очень приятно возвращаться туда. Наши горы, наш воздух… это все в моем сердце и на всю жизнь. Люблю свою страну и очень скучаю.

Я гражданин обеих стран и горжусь этим. Ведь и Россию я полюбил настолько сильно, что считаю ее своей второй родиной.

О вере в успех

- Секрет? Никакого секрета и нет, просто мне повезло, что я попал в нужный день и в нужную минуту на свой путь, по которому иду. Я всегда принимал и оставался благодарен трудностям, ведь они все были ради одной большой цели, а уж шел я к ней не так уж и быстро, много лет. И теперь еще впереди много работы. Каждого ждет успех, главное верить, молиться или загадывать желание под падающую звезду, кому какие способы приятнее, и кто во что верит)

Я за всё благодарен господу Богу! За удачу за счастье, за любовь, за то, что сердцем не гордый, за то, что люблю жизнь, за то, что жизнь прекрасна!

Я не знаю ничего того, что давалось бы легко или просто так. Каждая трудность, это ступень, которую нужно осилить, хотя иногда может показаться, что это невозможно, но выход есть всегда.

О друге и наставнике

- Меня поддерживает мой друг, мой наставник мой учитель, мой продюсер и композитор Денис Ковальский. Мы познакомились в том самом караоке. Он приходил туда попеть, так и заметил меня. Поначалу мы просто общались, потом начали дружить, ни о какой совместной работе я и не мечтал. А тут как-то он ко мне подходит и говорит: «Бро давай работать вместе, я хочу из тебя сделать новый проект». Ну, так как он очень большой любитель пошутить, я сначала не поверил, но, конечно же, согласился без всяких раздумий.

Фото предоставлено Далером Ашуровым

Денис пишет песни не только мне, он их пишет почти всем звездам России, Алле Пугачевой, Филиппу Киркорову, Диме Билану и другим...

Он поверил в меня, а я доверился ему, и мы начали работать. Честно скажу, петь в микрофон в караоке, и работать и петь на студии - это две разные вещи! Денис, первое время мне очень сильно помогал и поддерживал, когда у меня что-то не получалось, давал правильные наставления, и постепенно он научил меня работать и слышать музыку, как он! А о моих хитах и песнях нечего и говорить, ведь в них всё сказано.

Джон Даллер и Денис Ковальский Фото предоставлено Далером Ашуровым

Денис пишет красивые слова и музыку, а я отдаюсь полностью каждой песне и пою её душой.

О заветной мечте

- Моя заветная мечта? Их много очень))) Например, когда-нибудь проснуться, а у тебя концерт в Олимпийском! Еще я бы очень хотел помочь всем тем, кому нужна помощь, детям сиротам, больным людям! В декабре прошлого года я был в онкологической больнице, куда мы привезли подарки и сладости, и впервые увидел столько людей со страшным заболеванием - рак! Я общался с детьми и мне было очень больно смотреть на них, мое сердце разрывалось, но несмотря на это, мы вместе рассуждали о мечтах, которые в скором времени обязательно сбудутся.

Еще я хочу, чтобы родители, которые распахнули передо мной дверь в жизнь, в старости не нуждались ни в чем. Чтобы все жили мирно и счастливо.

Ну и напоследок, я мечтаю повидать мир, заглянуть в каждый его уголок.

О личной жизни…

- Пока что я нахожусь в рядах холостяков, но дай Бог встречу когда-нибудь ту единственную, для которой смогу сделать всё, что она, и мы вместе захотим. Я хочу делить и проживать все что будет вместе, радоваться, грустить, смеяться.

В отношениях я больше всего ценю доверие и верность друг другу.

Фото предоставлено Далером Ашуровым

Я, конечно же, строю планы на будущее, в которых куплю свою квартиру в Москве. Женюсь и буду расти детей, для которых стану хорошим отцом. Ну, а пока этого не случилось, я работаю и не останавливаюсь на достигнутом.

А кроме музыки у меня есть друзья, с которыми мы ходим в боулинг или в кино, сидим в кафе и общаемся обо всем, и в том числе, строим планы.

Вот, например, в июле я собираюсь впервые прыгнуть с парашютом, готовлюсь к этому, пока морально))).

Собираюсь в будущем открыть свою линию одежды, дай мне сил Всевышний!

Я настроен на работу, хочется творить и творить ещё больше!