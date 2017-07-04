После принятия поправок связь может подорожать на 300%

Вступление в силу пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова, получившего широкую известность как "закон Яровой", могут отложить на пять лет - с 2018-го на 2023 год, пишет Newsru.com со ссылкой на газету "Ведомости".

По данным источников в правительстве Газеты, с соответствующим предложением выступили сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин - в понедельник, 3 июля, положительный отзыв на их законопроект рассматривала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В итоге решение о переносе принято не было - замечания к законопроекту высказал представитель ФСБ, однако какие именно - не уточняется. Документ отправили на доработку. По словам одного из собеседников издания, это означает, что в целом проект поддерживается.

Напомним, законопроект, получивший известность как "пакет Яровой", был внесен в Госдуму 7 апреля 2016 года, принят Государственной думой 24 июня и одобрен Советом Федерации 29 июня. Президент Владимир Путин подписал пакет 7 июля.

Большая часть предполагаемых законом поправок вступила в силу 20 июля 2016 года, а оставшиеся должны начать действовать через год - 1 июля 2018 года.

Согласно "закону Яровой" операторы связи и интернет-сервисы обязаны в течение полугода хранить весь трафик клиентов, включая записи разговоров. При этом сведения о самих фактах передачи информации операторы должны хранить в течение трех лет, а интернет-провайдеры - в течение одного года.

Эксперты раскритиковали ту часть "антитеррористического пакета", которая обязывает операторов связи хранить данные разговоров и переписки в течение шести месяцев и грозит им непосильной финансовой нагрузкой. "Антитеррористический пакет" также подверг критике Совет по правам человека при президенте РФ, а глава Минкомсвязи Николай Никифоров указал, что после принятия поправок связь может подорожать на 300%.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ранее оценил расходы участников рынка на реализацию "закона Яровой" в 10 трлн рублей до 2019 года. При этом Минкомсвязи помогать операторам отказалось.

В прошлом году Беляков уже предлагал перенести вступление в силу "закона Яровой".