АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе с официальным визитом вечером прибудет премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф. Он проведет переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

- В Национальной библиотеке состоятся заседание Совета предпринимателей Таджикистана и Пакистана и бизнес переговоры. Начало в 16:00.

- На Центральном стадионе Гиссара пройдут матчи третьего тура международного футбольного турнира под эгидой Центрально-азиатской футбольной Ассоциации среди юношеских сборных до 15 лет – «CAFA Boys Under-15 Tournament 2017». В 18:00 сыграют Туркменистан – Кыргызстан; в 21:00 – Таджикистан – Узбекистан.

- В Астане стартует международный турнир на призы президента Республики Казахстан, в котором примет участие лидер сборной Таджикистана по самбо Хамроз Раджабов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ИЮЛЯ

1946 - Открытие хлопкоочистительных заводов в поселках Уяли и Пролетарск.

2004 - В Душанбе открыт Первый микрофинансовый банк. В церемонии открытия принял участие Принц Ага Хан IV.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ИЮЛЯ

1914 – Родился журналист Ноёбшо Бодурбеков.

1930 – Родился журналист Мадориф Шарифзода.

1931-1990 – Родился ученый-литературовед Абдуллоджан Гаффорзода.

1933 – Родился журналист Нусратшо Таваллоев.

1936 – Родилась доктор искусствоведения, профессор Мукаддама Ашрафи.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 15-20 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 28-30 тепла.