Квадратный арбуз, груша в виде Будды, огурцы в форме сердца и другие креативности — выращиванием таких необычных фруктов и овощей занимается китайская компания Fruit Mould Co.

На видео Русской службы Би-Би-Си можно увидеть причудливые формы овощей и фруктов, и как их выращивают.

Все просто: растущий плод заключают в индивидуальную пластиковую формочку, которую он заполняет по мере роста, принимая задуманную форму. На сайте компании также есть возможность заказать собственный дизайн.

Компания, пока единственная в своем роде, базируется в городе Сучжоу провинции Цзянсу в Китае, и распространяет свою технику выращивания, поставляя пластмассовые формочки по всему миру. Изначально, идея принадлежит японцам, только позже ее заимствовал Китай.