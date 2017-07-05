Прием заявок на участие в Digital Camp Tcell, объявленный в июне, закрыт. За 2 недели было принято около 50 заявок на участие. Среди них как команды из нескольких человек, готовых работать над бизнес-идеей, так и индивидуальные участники: молодые предприниматели, стартаперы и энтузиасты, заинтересованные в получении новых знаний.

Участники подавали заявки в специальной форме на официальном сайте лагеря http://digitalcamp.tcell.tj/. Там необходимо было указать бизнес-идею, ее цели и задачи, над которыми участники будут работать во время прохождения обучения. Многие из подавших заявки уже отправили презентацию своих бизнес-идей в формате Pitch. Идеи, поданные на проект, очень разнообразны по тематикам и содержанию.

На следующем этапе все участники, отправившие заявки, будут приглашены на интервью с представителями Tcell. На интервью участникам предстоит презентовать свою идею и побеседовать с менторами. Критерием отбора на данном этапе является сама идея/проект/продукт, ее актуальность и соответствие выбранным категориям. После интервью, будут сформированы команды, и оглашен список 15 команд, прошедших на участие в Digital Camp.

Digital Camp поможет участникам продумать и разработать digital-стратегию, а также создать готовый финальный продукт для бизнеса – рабочий веб-сайт. В цифровой реальности, которая нас окружает, digital-стратегия превращается из необязательного атрибута в жизненную необходимость. Цифровая стратегия ведения бизнеса дает многие конкурентные преимущества, помогает создать позитивный потребительский опыт, обеспечивает компаниям прозрачность и гибкость в реагировании на изменения рынка.

15 команд-участников будут приглашены на многочисленные учебные семинары и воркшопы, где местные и международные эксперты в различных областях будут делиться с командами опытом, помогать разрабатывать бизнес-идеи и создавать работающий сайт. После получения необходимого опыта, команды презентуют перед жюри свой готовый финальный продукт. 3 лучшие команды будут выбраны победителями, которые получат соответствующие месту денежные инвестиции и ценные призы.

Целью создания конкурса Digital Camp Tcell является вовлечение и вдохновение молодежи на создание развитого социально важного или бизнес-проекта, используя современные технологические возможности.

Партнером проекта выступает Accelerate Prosperity Tajikistan. Accelerate – это бизнес-инкубатор, который инвестирует финансы, ресурсы и знания, и поддерживает развитие малых и средних бизнесов в Таджикистане, помогая создавать и развивать бизнес-идеи.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.