В рамках проведения культурных программ, посвященных 20-летию Дня национального единства Таджикистана, Государственной независимости Республики Таджикистан и Году молодежи, в Таджикистане пройдет Республиканский фестиваль слабовидящих «Дунёи мехр».

Данный культурный форум организован Министерством культуры и Национальным объединением слепых Таджикистана в целях выявления новых молодых талантов среди слепых и слабовидящих подростков и молодежи, почитания богатого наследия предков, пропаганды древнего и современного искусства таджикского народа, совершенствования деятельности коллективов художественной самодеятельности, повышения роста эстетического и патриотического воспитания подростков и молодежи, упрочения творческих связей между самодеятельными артистами и признанными мастерами страны, сообщают организаторы.

В фестивале могут принять участие все желающие вышеназванной категории лиц в возрасте до 35 лет, владеющие способностями игры на национальных и европейских музыкальных инструментах, исполнительским мастерством, декламацией.

Первый тур фестиваля пройдет в июле-августе 2017 года в данных городах: 13 июля во Дворце культуры Курган-Тюбе для претендентов из городов и районов Хатлонской области; 18 июля во Дворце культуры Пенджикента для претендентов из городов и районов Айни и Горной Мастчи; 20 июля во Дворце культуры имени А. Рудаки Худжанда для претендентов из Истаравшана, Бустона, Гулистона, Истиклола, Ашта, Деваштича, Спитамена, Зафарабада, Б. Гафурова и Д. Расулова; 21 июля во Дворце культуры Исфары для претендентов из Канибадама и Исфары; 2 августа в Театре музыкальной драмы имени М. Назарова Хорога для региона ГБАО; 5 августа во Дворце культуры Гиссара для претендентов из Душанбе, Гиссара, Шахринава, Турсунзаде, Рудаки, Варзоба; 8 августа во Дворце культуры Вахдата для претендентов из Вахдата, Лахша, Таджикабада, Рашта, Нурабада, Рогуна, Файзабада и Нурека.

Второй заключительный тур пройдет 22 сентября с участием 35 победителей со всех регионов страны в Таджикской государственной филармонии имени А. Джураева.

Победители будут награждены дипломами и памятными призами.