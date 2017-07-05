В столицу Таджикистана из Казахстана прибыла первая партия пассажирских такси марки JAC S3, предназначенных для Душанбе.

Как сообщил «АП» замдиректора компании «Холдинг Азия Групп Таджикистан» Султон Камолов, первая колонна из 30 автомобилей уже прибыла из Худжанда в Душанбе. Автомобили дислоцируются на столичном автовокзале. В ближайшие дни должны пригнать в столицу еще 20 машин марки JAC S3 казахской сборки.

Всего, по словам Камолова, в Душанбе будут доставлены 2 тысячи машин марки JAC S3 и Peugeot. Однако, доставлять в Таджикистан их будут в течение двух лет. Новыми авто казахской сборки поэтапно заменят устаревший таксопарк столицы и её окрестностей.

"Мы уже выбрали водителей на эти такси по согласованию с руководством города на основании конкурса. Причем, заключив договор, водители смогут приобрести эти автомобили, оплатив их стоимость по ходу работы, в течении трех лет". – сообщил замдиректора компании.

Новые авто пустят по центру столицы вместо трехсомоновых такси. Стоить проезд будет, естественно, дороже: он будет высчитываться по счетчику.

Напомним, что сегодня стоимость проезда на такси "Азия-Экспресс", курсирующих по городу, стоит 2,5 сомони за один километр. Плюс клиент оплачивает стоимость проезда такси от стоянки до пассажира.

В настоящее время компания «Азия-Экспресс» имеет в своем распоряжении 100 легковых автомобилей-такси марки КИА и «Тойота», которые будут обслуживать душанбинцев до 2020 года, после чего будут выставлены на продажу.