Сегодня синоптики Таджикистана сделали официальное объявление: на страну надвигается сильная жара. В ряде районов, в том числе, и в столице страны, столбик термометра поднимется до 43 градусов тепла.

В этой связи мы решили узнать, предусматривает ли таджикское законодательство какие-то нормы температурного режима на рабочем месте? С этим вопросом мы обратились к специалистам.

Работодатель обязан создавать комфортные условия труда

Комментируя данный вопрос в отделе отдела экспертизы условий труда Госслужбы по надзору в сфере труда «АП» рассказали, что согласно действующим в Таджикистане еще советским нормам, при температуре свыше 40 градусов по Цельсию следует либо прекратить работу, либо предоставить дополнительный перерыв в работе, например, на работах вне помещений на открытом воздухе.

По данным синоптиков, в эти дни в республике ожидается вынос жаркого воздуха с территории Ирана, Туркменистана, Узбекистана, с севера Афганистана и Аравийского полуострова. В связи с этим в большинстве районов ожидается повышение среднесуточной температуры воздуха на 4-5 градусов.

Там, где прекращение работы невозможно вследствие непрерывного характера производства, прекращение работы заменяется установлением чередующихся смен, а работникам установлена дополнительная оплата.

Если работодатель не ограничивает время пребывания работника на рабочем месте при повышенных температурах, в данном случае для работников возникают сверхурочные часы. А по трудовому законодательству сверхурочная работа подлежит повышенной оплате.

По данным Гидрометцентра, в дневные часы температура воздуха c 8 по 10 июля в долинах районов республиканского подчинения и Согдийской области повысится до 38-43 градусов, в Хатлонской области - до 40-45, в горных районах - 31-36, в высокогорьях – 19-24.

Врачи: оптимальная температура 21 по Цельсию

С учетом погодных условий врачи рекомендуют адаптировать рабочий график, учитывая летнюю жару.

По словам специалистов отдела коммунальной гигиены Службы санэпиднадзора, в «Санитарных нормах микроклимата производственных помещений», утвержденных Минздравом СССР 31.03.86, № 4088-86, действующих ныне на территории Таджикистана, говорится о том, что при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых норм время пребывания на работе должно быть ограничено.

Температура внутри производственных помещений должна быть комфортной для работника и не требовать использования дополнительной спецодежды.

Там, где производство связано с холодом или, наоборот, с высокими температурами и достижение такой температуры невозможно, следует делать всё возможное для приближения её к нормальной.

К примеру, оптимальной температурой для учебных классов в школах считается температуры воздуха 21-22 градуса Цельсия.

Как себя следует вести в жаркую погоду и как оказать помощь человеку, получившему солнечный или тепловой удар, смотрите в нашей инфографике.