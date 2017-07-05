Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выступая на пленарном заседании по вопросу принятия обращения к президенту России о признании водительских прав кыргызстанцев, призвал поддержать Кыргызстан, сообщает Газета.ру.

По его словам, страна является примером по изучению и поддержке русского языка на постсоветском пространстве.

"Там открываются, а не закрываются русские школы, центры русского языка. Киргизия сегодня является государством, где русский получил статус официального языка. Водители из Киргизии не допустят ДТП на территории России", - уверен депутат.

"Я отвечаю за свои слова, поскольку мы подробно изучали систему подготовки водителей в Киргизии и представляем их профессиональный уровень и уровень владения русским языком", — заявил он.

По его мнению, страна, которая стремительно продвигает русский язык, возобновила его изучение в средней школе и не допустила демонтажа системы высшего образования, заслуживает реальной поддержки.

В России с 1 июня 2017 года установлен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Ранее депутаты нижней палаты парламента РФ подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить гражданам Киргизии работать в сфере перевозок с иностранными национальными или международными водительскими удостоверениями.