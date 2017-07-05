Ряд новых документов о двухстороннем сотрудничестве подписан по итогам прошедших сегодня, 5 июля, таджикско-пакистанских переговоров на высшем уровне.

В частности, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф подписали совместное коммюнике «Путь к стратегическому сотрудничеству для региональной взаимосвязи», сообщает пресс-служба главы РТ.

Также подписан меморандум между правительствами Таджикистана и Пакистана о сотрудничестве в сфере торговли и меморандум о сотрудничестве между Аграрным университетом Таджикистана имени Шириншо Шохтемура и Аграрным университетом Равалпинди имени Пир Али Шох Мех.

Пресс-служба президента РТ 1 /15

До сегодняшнего дня между Таджикистаном и Пакистаном подписано более 50 двухсторонних документов.

Общий объем торгового оборота между Таджикистаном и Пакистаном в 2016 году составил чуть более 55 миллионов долларов. В структуре товарооборота более 30 миллионов долларов приходятся на экспорт таджикской продукции в Пакистан, а порядка 25 миллионов долларов – на импорт пакистанских товаров Таджикистаном. Размер таджикско-пакистанского двухстороннего товарооборота в прошлом году по сравнению с 2015 годом снизился на 14 процентов.