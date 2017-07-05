АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- УГАИ предупреждает: трасса Душанбе-Чанак, соединяющая столицу с Согдом, будет закрыта для движения авто на весь день. Водителей просят воздержаться от поездок на север страны в этот день.

- В загородной резиденции президента Таджикистана "Пугус" в Варзобе состоится трехсторонняя встреча лидеров Таджикистана, Афганистана и Пакистана.

- В индийском городе Бхубанешвар стартует 22-й чемпионат Азии по лёгкой атлетике. Ожидается более 800 участников из 45 стран. Среди фаворитов в метании молота числится олимпийский чемпион из Таджикистана Дилшод Назаров.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ИЮЛЯ

Международный день работников кооперации.

2004 – Открыт второй мост через реку Пяндж в местечке Рузвай Дарвазского района.

2004 - Состоялась церемония закладки фундамента Университета Центральной Азии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ИЮЛЯ

1905-1976 – Родился государственный деятель Мухаммадали Курбонов.

1953 – Родился журналист Давлат Султонов.

1953 – Родился ученый, инженер-технолог Кудратулло Мираков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 30-35 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 39-41 тепла..

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 24-26 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 31-33 тепла.