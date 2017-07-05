На встречу со своими болельщиками после победы на Олимпиаде метатель молота Дилшод Назаров вышел в футболке с изображением своего отца, погибшего в годы гражданской войны.

Перед стартом очередного первенства континента , президент Азиатской легкоатлетической ассоциации Дахлан Джумаан Аль-Хамад вручил таджикскому спортсмену сертификат о признании его лучшим спортсменом ассоциации. Награждение состоялось 4 июля в индийском городе Бхубанешвар, где завтра стартует 22-й чемпионат Азии по лёгкой атлетике.

Как сообщает официальный сайт Ассоциация легкой атлетики Азии, Аль-Хамад поздравил Дильшода Назарова с этой наградой и пожелал ему успехов на очередном чемпионате, который стартует завтра, 6 июля.

Глава легкой атлетики Азии связывает большие надежды с таджикским чемпионом, что он достойно представит весь континент на очередном чемпионате мира.

Диплом о признании Дильшода Назарова лучшим легкоатлетом Азии Фото из сайта Ассоциации легкой атлетики Азии

Как известно, на первенстве Азии будут разыгрывать лицензии на чемпионат мира, который будет проходить с 4 по 13 августа в Лондоне. В британскую столицу поедут спортсмены, выполнившие норматив или ставшие Чемпионами Азии.

По данным организаторов, на 22-й чемпионат Азии по лёгкой атлетике, который состоится 6-8 июля, ожидается участие более 800 участников из 45 стран.

Первоначально чемпионат должен был проводиться в городе Ранчи в начале июня. Но позже место и время проведения были изменены.

Мероприятие состоятся на стадионе Kalinga в Бхубанешваре, Одиша. Стадион может принять 15 тысяч зрителей. Перед чемпионатом стадион был реконструирован: оборудован новой синтетической дорожкой, прожекторами.

Дильшод Назаров в этом году уже стал призером ряда международных турниров Гран-При.

Дильшод Назаров - олимпийский чемпион Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро, вице-чемпион мира 2015 года, победитель Азиатских игр 2006, 2010 и 2014 годов, трёхкратный чемпион Азии (2009, 2013, 2015), чемпион Азии среди юниоров 1999 и 2001 годов. Также является заместителем председателя Комитета по делам молодежи и спорта и президентом Федерации легкой атлетики Республики Таджикистана.