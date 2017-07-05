На днях российский Левада-центр провел опрос среди россиян, пытаясь составить рейтинг выдающихся личностей. В тройке лидеров - Сталин, Путин и Пушкин. Мы повторили (в миниатюре) тот же опрос и выяснили, что таджикистанцы считают такими людьми фактически ту же тройку.

- Выдающаяся личность - это же не обязательно хороший человек, да? - спрашивает студентка ТНУ. – Если так, то, я думаю, в лидерах может быть и Адольф Гитлер и Ким Ир Сен, Мао Цзэдун и Чингисхан. На их руках кровь десятков миллионов людей, но они в свое время были всемирно признанными лидерами, и, конечно, они выдающиеся личности и правители.

- Я видел этот опрос. Мне интересно, почему все называют политиков, а ведь правильнее было бы вспомнить имена великих ученых, педагогов, целителей, людей искусства, - говорит преподаватель столичный школы. – Это Чарльз Дарвин и Альберт Эйнштейн. Это Шекспир, Авиценна, Рудаки и Хайям. Это Микеланджело и Айвазовский. Вот кого нужно брать в пример или, как говорят, в кумиры. А политики приходят и уходят, остается только великое.

- Первое место я бы отдал Эмомали Рахмону, не потому, что он наш президент, а потому что он остановил войну. Сколько было выдающихся личностей, которые их развязывали по всему миру, завоевывали всех, а сколько было тех, кто остановил ее? Вот и думайте! А второе место я бы отдал всем, кто получил Нобелевскую премию мира, но только не Обама, он ее точно не заслужил. А третье место должны занимать великие ученые - им, а не политикам мы обязаны практически всем. Здесь много имен, всех не перечислить.

- Конечно, это наш пророк Мухаммад. А для кого-то это Иисус или Будда. Я думаю, это самые выдающиеся личности во всей мировой истории, с этим уж точно никто не поспорит, - говорит студент политехнического университета Ахмад.

"Я - самый выдающийся человек! – улыбается Наргиз. – Вот спросите: почему? Потому что я мать-одиночка, а у меня, между прочим, трое детей. Вот попробуйте в одиночку их поднять, воспитать, да и просто накормить.

- Пушкин, Петр Первый и Ленин. Пушкин потому, что я говорю на языке, который он внедрил, и многие миллионы говорят именно на этом языке, - объясняет Елена, жительница Душанбе. – Ленин потому, что если бы не он, я бы в Таджикистане никогда бы не родилась, а я очень люблю свою родину и счастлива, что так сложилась общая и моя лично история и судьба. А Петр Первый потому, что он сделал Россию великой империей, и этим я тоже горжусь.

…В общем, мы опросили более 100 человек. В ТОП-3 вошли Иосиф Сталин, Владимир Путин и Абуабдулло Рудаки. На четвертом месте оказался глава страны Эмомали Рахмон.

Так, за Сталина проголосовали порядка 50 человек. Все они, как один, объяснили свой выбор тем, что именно он остановил Вторую мировую войну.

За российского президента Владимира Путина проголосовали более 30 человек. Путин, по мнению жителей и гостей Душанбе, стал президентом, которому удалось в той или иной степени вновь объединить пространство бывшего СССР.

Основоположник таджикской классической литературы поэт Абуабдулло Рудаки получил около 20 голосов, а Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон - порядка 10.

В опросе также были названы имена гения ХХ века Альберта Эйнштейна, вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, поэта Омара Хайяма.

В рейтинг также попали великий русский поэт Александр Пушкин, единственный американский президент, избиравшийся более чем на два срока - Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, основоположник таджикской советской литературы Садриддин Айни, поэт, Герой Таджикистана Мирзо Турсун-заде.

А еще таджикистанцы назвали выдающимися личностями канадскую певицу Селин Дион, канадского же певца Джастина Бибера и американскую актрису Анджелину Джоли.

А кого называли в России?

Самым выдающимся человеком всех времен и народов россияне, по данным Левада-центра, признали Иосифа Сталина: таковым его назвали 38% опрошенных. На втором и третьем местах расположились Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие по 34% голосов.

32% россиян назвали самым выдающимся человеком Владимира Ленина и 29% - Петра I.

В 2012 году жители России назвали в своих ответах тех же людей, но тогда те получили другое количество голосов. Так, на первом месте шел Сталин (42%), затем - Ленин и Петр I, набравшие по 37% голосов. Пушкин и Путин занимали четвертое и пятое места соответственно (29 и 22%).

В первую десятку рейтинга в 2017 году также вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).