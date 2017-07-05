Средняя скорость интернета в России выросла на 29% за 2016 год. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Средняя скорость интернета в России в 2016 выросла на 29%, это уровень Франции, Италии», — сказал Путин.

Также президент подчеркнул, что по динамике распространения беспроводных сетей мы находимся на уровне ведущих стран. Он привел данные Росстата, согласно которым с 2010 по 2016 года в России процент домохозяйств, у которых есть доступ в интернет, вырос с 48,4 до 74,8%.

Путин заявил, что власти РФ в 2017 году потратят 200 млрд руб. на информационные технологии.

«В текущем году федеральные и региональные органы власти потратят на информационные технологии почти 200 млрд руб.», — сказал президент.

При этом Путин призвал предлагать конкретные решения, чтобы повысить эффективность использования средств.