Бывший президент Украины Виктор Янукович отказался участвовать в судебном процессе по делу о госизмене, по которому он проходит обвиняемым. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен», — сказал бывший президент Украины.

Янукович сказал, что отзывает своих адвокатов из суда в Киеве, поскольку «в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны».

Виктора Януковича обвиняют в том, что в разгар протестных акций в Киеве в 2014 году он попросил Россию ввести войска на Украину. По мнению укранской прокуратуры, именно это позволило России направить военных на территорию Крыма.

В конце июня суд решил заочно судить Януковича, который с весны 2014 года живет в РФ и не появляется на процессе в Киеве. Судья пояснил, что подсудимый отказался участвовать в процессе по Skype. Адвокаты объяснили это тем, что процедура не прописана официально, поэтому их доказательства могут признать недопустимыми.

В 2016 году Виктор Янукович дал показания по делу об убийстве демонстрантов на Майдане по видеосвязи, находясь в Ростовском областном суде. Суд, который рассматривает дело против Януковича о госизмене, отказался от этой процедуры.