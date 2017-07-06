В Таджикистане временно приостановлена выдача водительских удостоверений, регистрация автомототранспортных средств и проведение обязательного технического осмотра транспорта.

Управление ГАИ сообщает, что данная мера связана с проведением профилактических работ в Республиканской информационной системе ГАИ МВД РТ, в подразделениях ГАИ на местах с 8 по 11 июля 2017 года.

Таджикистан перешел на биометрические водительские права весной 2014 года. Документы нового образца на территории республики были введены в соответствии с требованиями Венской конвенции о дорожном движении, членом которой является Таджикистан.

Документы нового образца отличаются от обычных удостоверений тем, что обладают высокой степенью зашиты и сравнительно маленькими размерами: это небольшие пластиковые карточки.

Кстати, таджикские водительские права не признаются отныне на территории России - их надо будет получать заново со всеми соответствующими процедурами, в том числе и заново обучаться.

Вчера глава думского комитета Слуцкий заступился за водительские права кыргызстанцев. Он убежден, что жители Киргизии никогда не совершать дорожно-транспортных происшествий на территории в России и предложил депутатам признать их в РФ.

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